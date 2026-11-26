Le Frecce Tricolori si preparano a cambiare volto, anzi, le ali. Dopo oltre 40 anni a bordo del MB 399 i piloti dell’Aeronautica militare voleranno sul M-346 Pan di Leonardo, con una speciale livrea disegnata da Pininfarina. La consegna è prevista a partire dal prossimo anno, con la prospettiva di vedere le nuove Frecce in volo dalla stagione 2028 con inizio a maggio. La commessa da da 1,1 miliardi comprende 15 M-346 per la Pan e 5 per la IFTS (international FLIGHT training school), con un pacchetto completo di supporto tecnico/logistico, addestramento e sistemi di simulazione per la formazione di piloti e tecnici manutentori e interventi di adeguamento infrastrutturale presso la base di Rivolto (Udine), sede del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico.

La presentazione e il primo volo del velivolo si sono tenuti negli stabilimenti di Venegono Superiore, in provincia di Varese, dove vengono prodotti gli M-346. “Questo programma – ha dichiarato l’AD e DG di Leonardo, Lorenzo Mariani – rappresenta un grande successo per Leonardo e per l’Italia. La piena sinergia con l’Aeronautica Militare e con la Difesa ci ha consentito di arrivare a questo importante risultato che ben ci posiziona verso nuovi obiettivi”. Il manager ha ricordato che “la nuova pagina della storia delle Frecce Tricolori porta con sé anche una storia profondamente italiana: quella dell’industria aeronautica della Provincia di Varese.

Lo stabilimento di Venegono rappresenta uno dei principali poli aeronautici europei dedicati all’addestramento e alla produzione di velivoli militari. Qui operano circa 1.900 persone altamente specializzate tra ingegneri, tecnici e personale produttivo, alle quali si affianca un indotto che coinvolge centinaia di aziende della filiera nazionale”.“È una grande emozione – ha dichiarato il Generale di Squadra Aerea, Antonio Conserva, Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare italiana – vedere in volo questo gioiello della tecnologia italiana. Il passaggio di testimone dal glorioso MB-339 all’M-346 rappresenta il progresso che avanza, una sfida verso il futuro nel segno della continuità di quei valori che da sempre contraddistinguono le Frecce Tricolori. La road map “vedrà il 339 fare la stagione estiva del 2027, poi a partire da settembre inizierà la transizione sul velivolo 346, quindi l’addestramento andrà a svilupparsi nei mesi invernali tra il 2027 e il 2028 e poi il 1 maggio del 2028 ci sarà la prima apparizione ufficiale con i 10 velivoli nuovi”, spiega Conserva, che aggiunge: “È un addestramento ovviamente complesso, abbiamo una macchina completamente nuova e quindi i piloti delle Frecce Tricolori dovranno adattare il loro programma acrobatico a una macchina estremamente performante, molto agile”.

La configurazione del velivovlo mantiene, infatti, le straordinarie caratteristiche prestazionali e di manovrabilità dell’addestratore e caccia leggero multiruolo M-346, così come l’avionica e i sistemi di controllo digitali, integrando però anche le dotazioni necessarie al volo acrobatico come l’impianto fumogeni, lo streaming video, adeguamenti avionici nei comandi di volo e nel cockpit, serbatoi ausiliari e una scaletta imbarcata per agevolare i voli di trasferimento, per esigenze operative e verso le destinazioni previste nell’ambito delle stagioni acrobatiche. “Quello che salta all’occhio – spiega il comandante delle Frecce Tricolori, tenente colonnello Pierluigi Raspa anche dello spettatore è che il 339 è dotato di un singolo motore, mentre il 346 è un bimotore e questo renderà chiaramente il 346 più performante dal punto di vista spettacolare, ma al tempo stesso più sicuro”