Per via del Black Friday si prevede nel mese di novembre un rialzo delle vendite online del 36% rispetto a ottobre. Lo afferma l’Unc, ricordando che nel 2025 la variazione congiunturale delle vendite del commercio elettronico da ottobre a novembre era stata del 32,7%. “Un balzo delle vendite on line davvero notevole. Un boom che, purtroppo, invoglierà i delinquenti a intensificare le truffe online. Per questo è bene seguire i consigli che diamo per fare shopping online in sicurezza”, afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

Il vademecum dell’Anc



L’associazione propone inoltre una serie di consigli ai consumatori: “Attenti ai dark pattern (modelli di progettazione ingannevoli), ossia a quelle tecniche di design di siti web e app progettate per manipolare gli utenti e spingerli a compiere azioni indesiderate. Ad esempio, countdown o avvisi che indicano che l’articolo è in esaurimento (come “solo 2 rimasti”), fatti per mettere fretta e ansia e forzare all’acquisto; diffidate dalle offerte estremamente vantaggiose (potrebbero essere siti che “giocano” con l’Iva o che mettono in vendita merce di incerta provenienza) e di sconti eccessivi. Non fatevi incantare dallo sconto, ma guardate sempre al prezzo effettivo da pagare; controllate le caratteristiche del prodotto sul sito del produttore o attraverso il confronto con siti noti e conosciuti o anche ricorrendo all’intelligenza artificiale; confrontate i prezzi. Non fermatevi mai al primo sito, ma confrontate sempre i prezzi, ricorrendo anche a comparatori di prezzi e ad assistenti AI con ricerca web, avendo poi la precauzione di cliccare sempre sul link del negozio per verificare la cifra finale: a volte l’AI può leggere un prezzo non aggiornato o non considerare le spese di spedizione. Controllate sempre il prezzo finale, che sia comprensivo di spese di spedizione o altri costi aggiuntivi; verificate l’identità del venditore. Controllate che sul sito siano presenti le principali informazioni del venditore (denominazione, indirizzo fisico della sede, partita iva, contatti reali del servizio clienti) e le condizioni generali di vendita. Se avete dubbi chiamateli”.

Attenzione alle truffe

L’Unc aggiunge: “Attenti ai siti truffa, che imitano quelli ufficiali di brand famosi. In particolare: controllate l’URL nella barra degli indirizzi, se corrisponde esattamente al nome dell’azienda, o se ci sono lettere o caratteri aggiunti o errori di battitura, raggiungete il sito solo digitando direttamente l’indirizzo e non cliccando su link ricevuti (via e-mail, sms o tramite social network), cercate online i canali di contatto dell’azienda (telefono, e-mail, chat, ecc.) e, se hai dubbi, chiamateli;c ercate online (attraverso motori di ricerca o strumenti di intelligenza artificiale) maggiori dettagli sulla reputazione del venditore, sulle esperienze degli altri acquirenti; Potete farlo sul nostro sito www.consumatori.it nella bacheca reclami; controllate che l’operatore disponga di un servizio di assistenza post-vendita; stampate sempre una copia dell’ordine e della pagina contenente l’offerta per conservarla in vista di future contestazioni; attenti ad acquisti che devono essere effettuati direttamente attraverso i social media: è preferibile effettuare acquisti su siti di venditori che utilizzano procedure certificate; usate metodi di pagamento tracciabili e protetti: preferite sistemi che offrono protezione agli acquisti (come PayPal), carte prepagate o carte virtuali “usa e getta”. Evitate bonifici bancari. Non comunicate mai i vostri dati personali o bancari via email; controllate l’autenticazione forte: assicuratevi che la vostra banca richieda una conferma tramite app, impronta digitale o codice temporaneo per autorizzare la transazione.Impostate avvisi (alert) per essere a conoscenza in tempo reale delle transazioni effettuate con il conto corrente o la carta di credito, in modo da individuare subito eventuali addebiti non autorizzati e poter intervenire tempestivamente contattando la propria banca o il gestore della carta; ricordate che comprando on-line vale il diritto di recesso (da esercitare qualora abbiate cambiato idea comunicandolo entro 14 giorni dalla data di consegna del prodotto). Esaminate le procedure che il sito prevede per effettuare il reso/recesso; controllate la data di consegna per scongiurare il rischio che il vostro acquisto non arrivi per tempo, se si tratta del regalo di Natale o venga consegnato in un periodo in cui siete in vacanza”.