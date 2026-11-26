Pirelli e l’Università di Milano-Bicocca hanno festeggiato all’Auditorium Pirelli i 25 anni del Corimav, il Consorzio per la ricerca sui materiali avanzati. “Questi 25 anni di Corimav sono stati oggettivamente un successo”, ha detto il rettore della Bicocca, Marco Emilio Orlandi, che per il futuro prevede ricerche “sempre più innovative”, anche sull’intelligenza artificiale e sui materiali biocompatibili. “Sono stati 25 anni vissuti di corsa come saranno i prossimi 25, facendo innovazione insieme”, ha detto il presidente esecutivo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, secondo cui il lavoro comune con l’università ha portato “dei brevetti di grande rilevanza” per l’azienda.