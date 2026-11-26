

“Uno spagnolo alla guida della Banca centrale europea. Una spagnola alla vicepresidenza esecutiva della Commissione europea. Una spagnola alla guida della Banca europea per gli investimenti. In sintesi, una Spagna che esercita in Europa un ruolo di leadership come mai prima d’ora”. Così il premier spagnolo Pedro Sánchez in un messaggio pubblicato su X, nel quale rilancia un articolo del quotidiano El País che indica Pablo Hernández De Cos come prossimo presidente della Bce, al posto di Christine Lagarde.

Secondo il quotidiano spagnolo, l’ex governatore della Banca di Spagna assumerà l’incarico l’8 febbraio, diventando il primo spagnolo alla guida dell’istituzione dalla sua fondazione nel 1998. De Cos, attualmente presidente della Banca dei regolamenti internazionali (Bri), avrebbe ottenuto il sostegno della maggioranza degli Stati membri, con l’appoggio determinante di Germania e Francia. Si sarebbe così fatto strada rispetto all’altro candidato, l’olandese Klaas Knot, la cui candidatura è tramontata al Consiglio europeo di giovedì. La scelta dovrà tuttavia completare il proprio iter: sono ancora attesi i pareri del Parlamento europeo e della stessa Bce. I leader europei torneranno poi sulla questione a dicembre per la nomina formale del nuovo presidente e degli altri due componenti del comitato esecutivo dell’istituzione. Lagarde lascerà l’incarico con nove mesi di anticipo rispetto alla scadenza del mandato.