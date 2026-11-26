

E’ lo spagnolo Pablo Hernandez de Cos il successore di Christine Lagarde alla presidenza della Banca centrale europea. La francese Laurence Boone e il tedesco Markus Brunnermeier andranno a ricoprire rispettivamente l’incarico di responsabile delle operazioni di mercato, ora di Isabel Schnabel, e di capo economista, ora di Philip Lane, all’interno del Comitato esecutivo. Lo si apprende da fonti diplomatiche Ue.

Secondo quanto riferito da un’altra fonte diplomatica, nel corso delle discussioni, il premier olandese Rob Jetten ha comunicato a Costa, che i Paesi Bassi ritengono fondamentale giungere a una decisione condivisa sulla presidenza della Bce; un segnale importante per i mercati finanziari. Da qui la decisione di sostenere il consenso raggiunto sulla nomina di De Cos, al posto del candidato olandese Klaas Knot. Il Coreper, il Comitato dei Rappresentanti permanenti dell’Ue, si è riunito oggi per confermare l’accordo sul testo delle tre raccomandazioni del Consiglio al Consiglio europeo relative ai candidati da nominare alla carica di presidente della Bce e di altri membri del Comitato esecutivo, nonché per decidere il ricorso alla procedura scritta ai fini della loro adozione.

La procedura scritta è stata avviata e si concluderà questa sera, consentendo così al Consiglio europeo di decidere di consultare il Parlamento europeo e il Consiglio direttivo della Bce in merito alle nomine questa settimana. Per quanto riguarda l’iter procedurale: il Consiglio europeo nomina il presidente della Bce e gli altri membri del Comitato esecutivo sulla base di una raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio direttivo della Bce. All’adozione delle raccomandazioni del Consiglio tramite procedura scritta partecipano esclusivamente i 21 Stati membri dell’area dell’euro. Si prevede che il Consiglio europeo procederà alla nomina del presidente della Bce e degli altri due membri del Comitato esecutivo della Bce durante la riunione di dicembre, una volta acquisiti i pareri del Parlamento europeo e del Consiglio direttivo della Bce