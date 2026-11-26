Dal food alla moda, storie e strategie imprenditoriali a confronto il 5 e 6 dicembre

Nell’epoca dei corsi online e delle videolezioni, una parte crescente di imprenditori e professionisti sceglie di tornare in aula: due giorni fuori dall’azienda per ascoltare chi un’impresa l’ha già costruita e per confrontarsi con chi la sta costruendo. È in questo spazio che è cresciuto Alzati e Fattura LIVE, che 3 anni fa riuniva circa 200 partecipanti e per la 6ª edizione ne attende 2.000.

Il 5 e 6 dicembre 2026 Malpensa Fiere, in provincia di Varese, ospita la 6ª edizione di Alzati e Fattura LIVE, l‘evento dedicato alla vendita e alla crescita d’impresa organizzato da Twenty Formula. L’ultima edizione ha registrato circa 1.500 partecipanti e, secondo gli organizzatori, le 5 edizioni precedenti hanno coinvolto complessivamente circa 4.000 imprenditori e professionisti.

Il formato è quello di una fiera più che di un’aula: 3 padiglioni, 2 palchi e un’area Expo con gli stand delle aziende partner. Il palco principale, il Main Stage, ha una capienza di circa 1.500 persone. Sul palco si alterneranno imprenditori, fondatori e manager di importanti realtà aziendali. A condurre le due giornate sarà Luca Abbrescia, volto delle Interviste Imbruttite del Milanese Imbruttito.

Gli ospiti

Tra gli ospiti annunciati per questa edizione figurano Enrico Preziosi, fondatore di Giochi Preziosi ed ex presidente del Genoa, Vincenzo Ferrieri, fondatore di Cioccolatitaliani e amministratore delegato di Gioia Group, Eduardo Montefusco, fondatore della catena di palestre FitActive, partito dalla vendita porta a porta, e Rana Edwards, cofondatrice di I Love Poke, la prima catena ad aver portato il poke in Italia. A loro si aggiungono Giacomo Bruno, Roberto Tarzia, Alviero Martini e molti altri protagonisti del panorama imprenditoriale italiano.

Sul Second Stage si alterneranno interviste, testimonianze imprenditoriali e approfondimenti. Tra gli ospiti Giuseppe Ramonda, di Sorelle Ramonda; Filippo Carabelli, Pietro Santini e Giacomo Luppi, fondatori di Chapeau, il podcast dedicato alle storie dell’imprenditoria italiana; Driss El Faria e altri speaker d’eccezione.

Cutri: “Alla prima edizione eravamo 200, oggi 2.000”

Nelle edizioni passate sono intervenuti, tra gli altri, Cristina Scocchia, amministratrice delegata di illycaffè, Enrico Cerea, executive chef del ristorante tristellato Da Vittorio, Andrea Lamperini, direttore operativo di WeRoad, la piattaforma dei viaggi di gruppo, e Gianluca Tacchella, amministratore delegato di Carrera Jeans. “Alzati e Fattura LIVE non è il palco di una persona sola: è fatto dai partecipanti, dai relatori e dalle aziende che ci credono. Per questo chiamiamo sul palco imprenditori che un’azienda l’hanno costruita davvero, e chi esce dalla sala deve tornare in ufficio con qualcosa da fare il lunedì mattina”, spiega Alessandro Cutri, fondatore di Twenty Formula, classe 1999. “Alla prima edizione eravamo in 200, oggi ne aspettiamo 2.000. E non vengono solo i venditori: viene il professionista che fa consulenze come l’imprenditore che guida un gruppo. Alla fine tutti, ogni giorno, devono vendere”, aggiunge Valerio Girolami, fondatore di Twenty Formula. Negli anni hanno affiancato l’evento aziende come TIM, Sella Personal Credit, Red Bull, Verisure e Avis.

Twenty Formula è la società di consulenza commerciale e formazione fondata da Alessandro Cutri e Valerio Girolami. Ha affiancato migliaia di imprenditori e professionisti e dal 2023 organizza Alzati e Fattura LIVE, oggi il più grande evento italiano dedicato alla formazione sulla vendita, secondo i dati degli organizzatori.