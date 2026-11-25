Acqua Minerale San Benedetto ha comunicato il raggiungimento di un’intesa con le organizzazioni sindacali nell’ambito del percorso di riorganizzazione per lo stabilimento di Scorzè (Venezia). Nel corso del confronto sindacale odierno, si sottolinea, l’azienda aveva già individuato soluzioni che avrebbero consentito di ridurre ulteriormente l’impatto occupazionale del piano, ma la trattativa si era bloccata in un confronto fermo tra direzione aziendale e organizzazioni sindacali. In tarda mattinata, prosegue la nota, il diretto intervento del Presidente Enrico Zoppas ha consentito di superare lo stallo. La direzione ha quindi comunicato alle organizzazioni sindacali la disponibilità dell’azienda a garantire la continuità occupazionale attraverso il repechage anche di quei lavoratori per i quali non si era trovato l’accordo. Una scelta, prosegue la nota, che comporta un ulteriore impegno economico e organizzativo, maturata nella consapevolezza della responsabilità sociale di San Benedetto, del suo storico legame con il territorio e della volontà di tutelare i lavoratori e le loro famiglie. Nello specifico, l’ipotesi di accordo prevede uscite volontarie incentivate per 79 lavoratori, rispetto ai 70 inizialmente previsti, e per i restanti lavoratori la possibilità di trovare ricollocazione all’interno dell’azienda in mansioni e posizioni diverse. Il testo sarà sottoposto all’assemblea dei lavoratori e formalizzato davanti alla Regione Veneto e Confindustria.

Il raggiungimento dell’intesa, si sottolinea da parte di San Benedetto, non modifica tuttavia le condizioni economiche e industriali che hanno reso necessaria la riorganizzazione, che proseguirà attraverso una revisione dell’assetto aziendale, con l’obiettivo di garantire la sostenibilità delle attività produttive nel lungo periodo. Permane infatti “la forte preoccupazione” di San Benedetto “per il significativo incremento dei costi delle materie prime, dell’energia e della filiera distributiva, a cui si aggiunge una crescente complessità normativa”. In particolare, “l’evoluzione delle disposizioni europee in materia di imballaggi e utilizzo di plastica riciclata, le prospettive legate all’introduzione dei sistemi di deposito cauzionale e le incertezze relative a Plastic Tax e Sugar Tax rappresentano fattori che incidono sulla competitività e sulla capacità di programmazione industriale del Gruppo” .In questo scenario, San Benedetto rinnova il proprio appello alle istituzioni “affinché venga garantito un quadro normativo chiaro, stabile e sostenibile, condizione indispensabile per consentire alle imprese italiane di continuare a investire, innovare e salvaguardare l’occupazione”. Nonostante le difficoltà del contesto, l’azienda conferma il programma di investimenti di circa 80 milioni di euro nel biennio 2026-2027, destinato all’innovazione tecnologica, all’efficienza produttiva e al rafforzamento della propria capacità industriale. Nell’ambito di questo percorso, il piano aziendale prevede 30 nuove assunzioni di conduttori di impianto, figure professionali specializzate nella gestione delle linee produttive automatizzate, oltre a percorsi di formazione e riqualificazione del personale già presente in azienda.