Si va verso un numero di circa 300 emendamenti super segnalati alla manovra, ovvero quelle proposte di modifica al testo ritenute irrinunciabili da parte dei diversi gruppi. Lo si apprende al termine della riunione a Palazzo Chigi dedicata al testo della legge di Bilancio. Gli emendamenti segnalati – la cui scadenza è prevista per domani – potranno essere invece al massimo 700; di questi, 365 saranno per la maggioranza. Secondo il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari i super segnalati dovrebbero essere circa un terzo degli attuali 700, quindi sopra i 230. Per il relatore al provvedimento Mauro D’Attis di Forza Italia dovrebbero essere intorno alla metà.

“Il tema posto è quello sulla questione dei tempi”, dice D’Attis. “Questa è la prima riunione, per comprendere bene, per capire come raccordarci con il lavoro che devono svolgere anche i ministeri nell’espressione dei pareri. Dobbiamo essere tutti collaborativi per dare possibilità tanto alla maggioranza quanto all’opposizione di poter essere sottoposti alle istruttorie richieste. Un numero di super segnalati potrebbe magari andare intorno alla riduzione dalla metà in giù dei segnalati”, che sono 700; “poi si vede, perché si lavora anche sul valore, sulla fattibilità di alcuni emendamenti”.

Il termine per i super segnalati, conferma D’Attis, dovrebbe essere entro la settimana, calcolando anche il sabato e la domenica. Mentre sui tempi per gli emendamenti dei relatori del governo dice: “Ci possiamo dare un’altra settimana per fare gli emendamenti dei relatori e del governo“.

“Abbiamo fatto una programmazione dei lavori – racconta Molinari, escludendo si siano toccati temi politici – visto che come sapete la Camera ha un calendario abbastanza ingolfato in queste settimane: quindi abbiamo cercato di darci una regola su come procedere. Ovviamente cercheremo di approvare il Bilancio il prima possibile, compatibilmente con i tempi, la presentazione degli emendamenti del governo, dei relatori, il lavoro della commissione”. Gli emendamenti super segnalati – fa presente Molinari – “relativamente ai segnalati” dovrebbero essere “più o meno un terzo. Abbiamo cercato di darci un calendario per approvare la legge di Bilancio evidentemente il prima possibile, prima di Natale alla Camera in modo da poterla mandare al Senato”.

Tajani: “Non ci sarà un condono senza limiti”

“C’è da risolvere il tema del condono. Stiamo lavorando intensamente, si troverà un accordo. Certamente non sarà un condono senza limiti, perché sarebbe assolutamente sbagliato. Non ci sarà nessun condono per ecomostri, ma ci sarà un intervento per permettere a chi ne ha il diritto, e che magari ha fatto domanda in passato, di poter mettere in regola il proprio appartamento, poi magari poter utilizzare anche i bonus ambientali per cercare di puntare sulla rigenerazione urbana e sull’efficientamento energetico”, ha dichiarato il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani a margine di un evento di Confersercenti alla Camera, rispondendo a una domanda sul vertice dei leader di maggioranza sulla manovra previsto oggi. Per Tajani, “sarà una riunione positiva”.