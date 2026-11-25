Una giuria statunitense ha condannato Huawei Technologies per cospirazione finalizzata al furto di segreti commerciali e per frode bancaria, assolvendo tuttavia il colosso cinese dall’accusa più grave di cospirazione criminale al fine di racket.

Huawei, le accuse per il furto di tecnologie ai concorrenti

Al termine di un lungo processo, i procuratori hanno sostenuto che l’azienda avesse sottratto tecnologie a concorrenti e partner, tra cui Cisco Systems, Motorola Solutions, T-Mobile e Fujitsu, e avesse operato in Paesi sottoposti a sanzioni statunitensi, come Iran e Corea del Nord.

Huawei annuncia ricorso contro la sentenza

Huawei ha annunciato che presenterà ricorso, contestando la ricostruzione dell’accusa. La sentenza potrebbe avere ripercussioni sulle attività internazionali del gruppo, già soggetto a restrizioni negli Stati Uniti e in altri Paesi occidentali, anche se l’impatto sul suo business globale resta incerto.

Huawei: “Condanna su accuse prive di fondamento giuridico e fattuale”

Huawei accoglie con favore in una nota l’assoluzione negli Stati Uniti dall’accusa di cospirazione criminale al fine di racket. Invece, sulla condanna per cospirazione finalizzata al furto di segreti commerciali e per frode bancaria, il colosso cinese ha commentato: “Riteniamo che le restanti accuse del governo siano ugualmente prive di fondamento giuridico e fattuale. Le cinque controversie relative a segreti commerciali citate dal governo erano tutte questioni civili risolte negli ultimi vent’anni. Nessun tribunale ha mai ritenuto Huawei responsabile di appropriazione indebita intenzionale di proprietà intellettuale e la società non è mai stata condannata a pagare danni per appropriazione indebita di segreti commerciali. Esamineremo attentamente le sentenze pertinenti e intraprenderemo tutte le azioni legali necessarie per difendere i nostri diritti e interessi”.