Il reintegro di Jensen Huang alla guida di Nvidia ha fatto volare Wall Street ieri con il Dow Jones che ha guadagnato lo 3,02%mentre il Nasdaq è cresciuto dello 6,51%. Netto rialzo anche per molte Borse asiatiche oggi, spinte al rialzo dai titoli tech, le cui performance hanno beneficiato del reintegro del ‘ritorno’ di Huang alla guida del colosso Usa che produce chip per l’AI. Il Nikkei a Tokyo ha guadagnato il 4,11%, bene anche il Kospi di Seul che conquista il 6,32%. In netto rialzo anche Taiwan (+8,99%), mentre sono deboli le cinesi: Shanghai conquista lo 0,27%, Shenzhen cede lo 0,29%. Negativa Hong Kong, con l’indice Hang Seng che cede lo 0,73%.

(AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)



Associated Press / LaPresse

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Il manager torna alla guida del colosso dei chip. Trump si intesta l’operazione

Ieri il consiglio di amministrazione di Nvidia ha annunciato il reintegro di Jensen Huang come ceo e presidente dell’azienda leader mondiale nel settore dei chip avanzati per l’Intelligenza Artificiale, dopo lo scandalo legato alla relazione extra-coniugale dello stesso Huang con una donna sospettata di essere una spia cinese. In una retromarcia rispetto a quanto comunicato solo pochi giorni fa, i membri del Cda hanno ritenuto all’unanimità che Huang – dimessosi solo 11 giorni fa in seguito allo scoppio dello scandalo – fosse “la persona giusta per guidare Nvidia” e che il suo reintegro fosse “nell’interesse dei nostri azionisti, dipendenti, partner e clienti”, come dichiarato il presidente del board della società, Harvey Jones. Da parte sua, Huang si è detto “onorato” di tornare in azienda, spiegando di volersi assumere questa responsabilità “con la massima umiltà e rinnovato impegno”.Entusiamo è stato espresso anche quello del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che si è preso il merito “di aver convinto” il CdA a reintegrare Huang. Per il tycoon la decisione del board di Nvidia è “corretta e opportuna”.