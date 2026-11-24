Durante una diretta streaming aziendale con i dipendenti l’amministratore delegato di Nvidia, Jensen Huang, avrebbe affermato che il suo reintegro a capo dell’azienda non è avvenuto perché è un “magnate della tecnologia” che è “al di sopra della legge” o perché il presidente Trump lo ha difeso. Lo riporta il New York Times. Secondo Huang a sancire il suo reintegro è stato solamente il consiglio di amministrazione di Nvidia che “ha valutato l’intera situazione” e “raccolto i fatti”.

“Ho commesso degli errori terribili. Sono stato infedele a Lori, ho ferito i miei figli e, ovviamente, ho ferito tutti voi”, avrebbe aggiunto. Huang avrebbe anche rivelato di essersi sottoposto a sedute di terapia “ogni giorno per un’ora e mezza” e che questo percorso lo sta “aiutando molto”. “Questa sarà la riunione aziendale più difficile che abbia mai fatto, e la seconda più difficile in assoluto”, avrebbe detto Huang. “La più difficile in assoluto è stata quella con mia moglie”.