Le società quotate a piccola e media capitalizzazione sono tornate in Borsa, a Palazzo Mezzanotte, per incontrare gli investitori italiani ed esteri alla Mid & Small Milan 2026. Per raccontare una equity story di successo gli elementi principali sono “essere credibili, avere una storia semplice, identificare dei KPI che si possono raccontare in maniera continuativa e a un numero crescente di investitori, mantenendo con loro un rapporto di continuità”. A dirlo è Micaela Ferruta, responsabile corporate broking e specialist di Intermonte. “Questo è anche uno degli aspetti su cui noi come corporate broker supportiamo le aziende. Qua abbiamo molte PMI che rappresentano delle eccellenze in nicchie particolarmente interessanti, non sempre molto conosciute all’estero”, ha spiegato Ferruta. “Una equity story semplice e di impatto raccontata con continuità consente alla società di costruirsi una reputazione sul mercato e con gli investitori, che è l’asset principale per le PMI, dove si investe sul modello di business ma anche sul management e sulle persone”, ha aggiunto Ferruta. Tra i partner della conferenza, dalla prima edizione del 2018, c’è Alantra. “Noi come Alantra siamo una banca d’affari internazionale presente in 12 paesi e supportiamo le società mid small cap nel loro percorso di crescita”, ha detto Patrizia Rossi, managing director di Alantra. “Questa conferenza, di cui siamo parte dalla prima edizione del 2018, quindi per la nona edizione, è la testimonianza che le società di buono standing, purché di piccola capitalizzazione, quando hanno ottimi progetti di crescita e dei management che vogliono parlare con la comunità internazionale, si presentano a questa conferenza e riescono a mantenere un dialogo trasparente, continuativo e a supportare il loro percorso”, ha spiegato Rossi. “Gli investitori che noi cerchiamo sono investitori di lungo termine, che sposano le storie, le equity stories di queste società, e che capiscono il loro valore nel lungo termine”, ha aggiunto Rossi. “Per aiutare le società a indirizzare le loro modalità di comunicazione al mercato in questo periodo di incertezza, quest’anno abbiamo anche fatto una ricerca ”, ha detto Stefania Bassi, partner e head of Investor Relations department di Barabino & Partners. Dalla ricerca emerge che “una delle cose più importanti per gli investitori è quella di avere visibilità non tanto di crescite pazzesche, ma della forza di queste crescite e della capacità di difendere nel medio termine le posizioni e i margini”, cioè di come le aziende affrontano l’instabilità, ha spiegato Bassi. “Chi fa Investor Relations e comunicazione finanziaria naturalmente deve aiutare proprio le aziende in questi momenti a indirizzarsi meglio rispetto alle richieste del mercato”, ha concluso Bassi.