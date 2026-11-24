L’ad di Eni Claudio Descalzi è intervenuto agli Stati generali dell’energia alla Camera, facendo il punto sul settore, fortemente influenzato dalle tensioni internazionali. “Il problema di Hormuz non è finito, ci sono attacchi alle navi ogni giorno, il passaggio è molti difficile, le tasse, i noli, le assicurazioni, sono altissimi. Per portare un cargo fino all’Europa c’è un aggravo dei 25-30 dollari. Quindi se il prezzo è 70 devo aggiungere altri 25-30 dollari”, ha detto Descalzi.”Il recupero è lungo perché ci sono stati dei danni, in Qatar ma anche ad Abu Dhabi, in Oman, in Kuwait, ci sarà un transitorio di almeno un anno, un anno e mezzo per recuperare dal punto di vista strutturale. Poi il recupero sulla fiducia di mandare navi deve essere costruito nel tempo – ha proseguito il manager. Chiaramente abbiamo dato all’Iran la consapevolezza di un’arma che potrà essere data in futuro in qualsiasi momento. E anche questo lascia un maggior costo e un maggior rischio dell’investimento in quel Paese”,

“Il prezzo del petrolio si è addolcito ma resta altissimo”

“Il prezzo del petrolio si è addolcito, siamo sempre intorno ai 90 dollari del Brent ed è altissimo, ma si è addolcito perché era arrivato a 110-115-118 dollari. Ma il problema -non è solo il petrolio per noi il problema sono le raffinerie, cioè la trasformazione del petrolio”, ha affermato Descalzi, che sottolinea: “Il prezzo più che raddoppia, quindi c’è una scarsità di raffinerie, e per la prima volta l’Europa si è seduta a un tavolo qualche settimana fa e ha detto dobbiamo rivedere la possibilità d’investire nelle raffinerie tradizionali in Europa. Secondo me è troppo tardi, ovviamente”.

“Possibili problemi di approvvigionamento e prezzi sul gas”

“Le difficoltà per il Gnl con il blocco dello Stretto di Hormuz e lo stop, dal primo gennaio, per le sanzioni, della produzione russa dall’import europeo saranno un problema per i prezzi se non per l’approvvigionamento? Sarà un problema per l’approvvigionamento e per i prezzi, perché si riduce l’offerta drasticamente e difficilmente altre aree, a meno che il Qatar non possa riaprirsi completamente, potranno dare un contributo. Quindi, ci sarà minore offerta e prezzi saranno più alti”, ha dichiarato Descalzi