Gli Stati Uniti si stanno preparando ad aumentare i dazi nei confronti della Cina e di decine di altri paesi che, secondo l’amministrazione Trump, danneggiano le aziende americane sostenendo la propria produzione industriale interna. Lo riporta il Wall Street Journal citando fonti informate. Il rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti, Jamieson Greer, dovrebbe rendere noti già questa settimana i risultati di un’indagine durata mesi sui sussidi industriali concessi da Cina, Unione Europea e altre 14 nazioni. Le fonti precisano tuttavia che le tempistiche potrebbero subire variazioni. Secondo Greer, tali sussidi e altre forme di sostegno pubblico hanno generato una sovraccapacità industriale nelle economie interessate, consentendo alle loro imprese di inondare i mercati globali con prodotti a basso costo e mettendo così in difficoltà i produttori statunitensi.

Borsa: europee in netto calo

Si accentua il calo delle Borse europee in seguito all’indiscrezione diffusa dal Wall Street Journal. Milano in deciso ribasso cede l’1,45%, forte calo anche per Francoforte (-1,06%), Amsterdam (-0,84%) e Madrid (-0,82%). Ribassi, per quanto di minore entità, anche per Londra (-0,27%) e Parigi (-0,02%).