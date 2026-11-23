È la settimana dell’Opas di Intesa Sanpaolo su Mps. Cinque mesi dopo l’annuncio il 24 novembre 2026 prende il via l’offerta pubblica di acquisto e scambio. L’offerta, destinata a chiudersi il 22 gennaio, salvo una riapertura dall’1 al 5 febbraio, mette in campo 34,6 miliardi per creare uno dei maggiori player bancari europei, ‘un campione’, con oltre 27 milioni di clienti e circa duemila miliardi di attività finanziarie al 2029. Il board di Mps venerdì intanto ha valutato congruo il prezzo. Poi ci sarà la partita delle adesioni.

Le tappe e i numeri dell’Opas

Dopo il regolamento dell’Opas, previsto il 29 gennaio, la tappa successiva sarà il rinnovo del board di Mps a cui insieme a quello di Intesa, spetterà definire il progetto di fusione da sottoporre alla Bce (circa 90 giorni) e all’assemblea straordinaria, che potrebbe svolgersi tra settembre e ottobre 2027. Poi ci sarebbe il tassello dello scorporo e la cessione a Unipol delle filiali entro fine anno. E se Intesa arrivasse al 100% attraverso lo squeeze-out, evitando la fusione, i tempi potrebbero accorciarsi. In merito al capitolo Mediobanca, la scalata su Rocca Salimbeni che detiene l’86,35% di Piazzetta Cuccia, farà scattare l’Opa obbligatoria a cascata, con il delisting, obiettivo fattibile. Il delisting di Mediobanca non significa necessariamente il venir meno della merchant bank come soggetto giuridico autonomo.

Il giudizio degli analisti sul prezzo dell’offerta

Intanto gli analisti si esprimono nel senso di una “piena congruità finanziaria” dell’offerta targata Intesa con a valle l’accordo con Unipol. Come nel caso di Equita. Tutti gli advisor finanziari di Mps hanno giudicato congruo il corrispettivo offerto da Intesa, con un rapporto di cambio implicito collocato nella parte alta dei range risultanti dalle principali metodologie valutative utilizzate. Un riconoscimento che conferma l’attrattività finanziaria dell’Opas. Riteniamo che l’operazione presenti diversi elementi di valore per gli azionisti Mps, sia sotto il profilo finanziario sia sotto quello industriale”, scrive Equita. Per la sim milanese “l’offerta riconosce già un valore pieno agli azionisti Montepaschi. Dopo il miglioramento del 3 ottobre, l’Opas incorpora un premio del 15,3% e valorizza Mps a 11,7 volte il Price/Earnings atteso al 2027, rispetto a una media di settore (ex-Mps) inferiore a 10 volte e con un premio del 16% rispetto a Intesa. La valutazione di Mps incorpora quindi già aspettative significative, lasciando spazio a un potenziale downside in caso di mancata realizzazione dell’operazione e di riallineamento ai multipli di settore”. Equita sottolinea che “le sinergie lorde stimate da Intesa, pari a 2,9 miliardi a regime (circa il 10% dei costi e il 4% dei ricavi del gruppo combinato), sono a nostro avviso raggiungibili alla luce del track record del gruppo. L’aggregazione consentirebbe inoltre di valorizzare la complementarità delle due piattaforme, rafforzando il posizionamento competitivo del gruppo combinato” e “il payout cash del 100% e il CET1 superiore al 15,5% beneficiano del progressivo utilizzo delle DTA, il cui contributo al rilascio di capitale non è strutturale”. Inoltre, “il percorso di aggregazione alternativo su Banco Bpm e Banca Generali è stato respinto da oltre il 90% dei votanti: oggi non emerge un’alternativa concreta in grado di offrire agli azionisti condizioni economiche comparabili a quelle dell’ Opas di Intesa”.

L’accordo vincolante con Unipol – prosegue Equita – “individua già perimetro e corrispettivo della cessione di NewBank, contribuendo a ridurre l’incertezza sull’esecuzione. Intesa ha inoltre confermato che le sinergie industriali sono conseguibili già con il superamento del 50% più un’azione del capitale di Mps. Sul territorio, l’operazione non prevede uscite obbligatorie: delle circa 6.800 uscite volontarie previste, circa 5.000 riguardano il perimetro ISP, accompagnate da altrettante assunzioni.

Le garanzie di Intesa su Siena e il polo tecnologico

Intesa Sp ha inoltre confermato l’impegno a realizzare un polo tecnologico a Siena, una sede secondaria di strutture centrali e a valutare una nuova Direzione commerciale in Toscana, oltre a sostenere la crescita degli impieghi sul territorio. Unipol ha a sua volta indicato il mantenimento a Siena dell’hub direzionale per il Centro e il Sud Italia”. Gli analisti di Kepler dal canto loro ribadiscono il giudizio ‘hold’ sul titolo Mps e parlano dell’Opas di Intesa come “attesa avere successo”, dicendo anche che “non coglie appieno il valore che Banca Mps è destinata a generare grazie al buon esito dell’acquisizione di Mediobanca, e i suoi investitori avrebbero ricevuto una quota troppo esigua dei benefici che Intesa prevede di trarre dall’operazione”.