Il consiglio di amministrazione di Nvidia reintegra all’unanimità Jensen Huang come ceo e presidente, affermando che è nel migliore interesse dell’azienda. Il manager nei giorni scorsi aveva affermato di essere disposto a tornare come Ceo di Nvidia se gli fosse stato chiesto dai membri del consiglio di amministrazione. E vola in Borsa il titolo, che nelle contrattazioni pre-market statunitensi conquista il 30%.

Il reintegro è l’ultima tappa della vicenda scaturita dalla confessione dello stessi Huang di una relazione extraconiugale con una donna sospettata di essere una spia cinese. In una dichiarazione rilasciata oggi il CdA di Nvidia ha affermato di ritenere che Huang “sia la persona giusta per guidare Nvidia e che il suo reintegro sia nel migliore interesse dei nostri azionisti, dipendenti, partner e clienti”.

Wall Street apre a +7,2%

Vola la Borsa statunitense in avvio di seduta, in particolare il Nasdaq. Il listino dei titoli tecnologici – in scia al boom di Nvidia (+33%) dopo il reintegro di Jensen Huang a ceo – conquista infatti oltre il 7,2%. Bene anche l’indice Dow Jones che è in rialzo del 2,64% e l’S&P500 che conquista il 4,79%.

Il manager: “Onorato di tornare in azienda”

Jensen Huang in un comunicato si è detto “onorato” di tornare in azienda, aggiungendo che si assume questa responsabilità “con la massima umiltà e rinnovato impegno”. Ha ringraziato il presidente del board Harvey C. Jones e l’amministratore delegato ad interim Colette Kress, che tornerà a ricoprire il ruolo di direttore finanziario, nonché il gruppo dirigente di NVIDIA per la leadership dimostrata durante il breve periodo di turbolenze. “Sono inoltre profondamente grato ai nostri dipendenti, agli azionisti, ai leader del settore e ai partner di tutto il mondo per il loro straordinario sostegno”, ha proseguito Huang nel suo comunicato, “soprattutto, sono grato per l’affetto e il sostegno della mia famiglia. Non vedo l’ora di tornare al lavoro”.

Trump: “Reintegro decisione giusta e appropriata”

“Il Consiglio di Amministrazione di Nvidia ha preso la decisione corretta e opportuna di riportare Jensen Huang alla carica di Ceo. Il Paese ha bisogno della leadership di Jensen in Nvidia per garantire il successo e la prosperità non solo dell’azienda, ma anche dell’economia americana”, ha scritto su Truth il presidente americano, Donald Trump. “Il Governo degli Stati Uniti non ha motivo di credere che il ritorno di Jensen in Nvidia rappresenti un rischio per la Sicurezza Nazionale”, ha aggiunto il tycoon sottolineando come “il Procuratore Generale degli Stati Uniti ha confermato che il Governo degli Stati Uniti non possiede prove di alcuna condotta illecita da parte sua”. Giudizio analogo da parte di Elon Musk. “L’errore è stato corretto“, ha scritto su X il fondatore di Tesla.

Trump: “Ho convinto io il board di Nvidia a reintegrarlo”

Donald Trump rivendica il merito di avere convinto il board di Nvidia a reintegrare l’ex ceo Jensen Huang al vertice dell’azienda. “Ho parlato con loro, mettiamola così”, ha riferito Trump nel corso di un’intervista telefonica con Cnbc. “E li ho convinti”, ha aggiunto il presidente. Trump ha riferito di aver parlato con Huang domenica sera, prima che il consiglio di amministrazione di Nvidia annunciasse il suo reintegro. “Sono molto, molto felice che l’azienda e il suo consiglio di amministrazione abbiano avuto il coraggio di fare la cosa giusta; hanno sofferto per due settimane, e l’azienda ne ha risentito pesantemente”, ha concluso il presidente.

Nyt: “Alice Huang in contatto con servizi segreti cinesi”

La donna cinese protagonista dello scandalo Nvidia ha mantenuto contatti con un funzionario del principale servizio di intelligence cinese per oltre un anno, mentre portava avanti una relazione segreta con Jensen Huang. È quanto riferiscono al New York Times diverse fonti a conoscenza dei rapporti dell’intelligence statunitense che descrivono tali incontri.Secondo le fonti, la donna, Alice Huang, è rimasta in contatto con un agente del Ministero della Sicurezza dello Stato cinese dalla primavera del 2025 fino all’autunno di quest’anno. Tale arco temporale coincide, almeno in parte, con il periodo in cui la donna ha avuto una relazione con il signor Huang, all’epoca a capo del principale produttore mondiale di chip avanzati per l’intelligenza artificiale.Le agenzie di intelligence statunitensi hanno inoltre raccolto prove del fatto che il socio in affari della signora Huang, Kang Wei — spesso presentato come suo marito — collaborasse con lo stesso servizio segreto cinese.L’entità e le tempistiche precise dei contatti della signora Huang con i servizi segreti — così come il coinvolgimento del signor Kang con lo stesso apparato di intelligence — non erano stati resi noti in precedenza.

Trump: “Con Xi non abbiamo parlato di Alice Huang“

Donald Trump ha riferito di non avere chiesto al leader cinese Xi Jinping, durante il loro incontro della scorsa settimana, se Alice Huang avesse legami con o servizi di intelligence di Pechino. “Non ne abbiamo discusso”, ha affermato il presidente in un’intervista telefonica con Cnbc. “No, non l’ho fatto; presumo che lui conoscesse la giovane donna”, ha aggiunto. Trump ha anche riferito ùche Xi ha definito il ceo di Nvidia Jensen Huang “un genio”, e nel corso dell’intervista ha ipotizzato più volte che la Cina avrebbe potuto cercare di reclutare Huang, qualora quest’ultimo non fosse stato reintegrato al vertice di Nvidia.