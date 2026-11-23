Si ferma subito la corsa dell’emendamento di Fratelli d’Italia che puntava a dotare la Polizia di marcatori colorati per individuare i manifestanti violenti durante i cortei. La proposta a prima firma Alessandro Urzì, che prevedeva una sperimentazione per il 2027 da 150mila euro sull’uso di spray per facilitare l’identificazione e l’arresto in flagranza differita, già cassata dal dl Cortei, resterà fuori dal fascicolo della manovra.

Sulla norma, che aveva subito scatenato la dura reazione delle opposizioni, cala la scure dell’inammissibilità per estraneità di materia. Il segretario di +Europa, Riccardo Magi, la bolla come una “misura da Stato di Polizia”, mentre dal Pd la capogruppo Chiara Braga parla di una “gara di cattivismo e repressione” tra Lega e FdI e da Avs Marco Grimaldi taglia avverte: “La destra abbia la decenza di non fare ricorsi e non provi a reintrodurre dalla finestra quello che è stato cacciato dalla porta. I manifestanti non si marcano, si ascoltano”.

Emendamenti (Foto Roberto Monaldo/LaPresse)

Manovra, oltre 1.700 emendamenti inammissibili: avviata la selezione

Con la prima scrematura in Commissione Bilancio alla Camera inizia intanto il lavoro per ridurre la mole dei 6.559 emendamenti presentati complessivamente dai gruppi (circa duemila dei quali dalla stessa maggioranza). Sono oltre 1.700 gli emendamenti dichiarati inammissibili, tra cui 600 per estraneità di materia e 1.100 per carenza di copertura, tra cui alcune proposte della maggioranza sulle modifiche all’exit tax, il superbonus e la rivalutazione delle pensioni. Sulla decisione sarà possibile presentare ricorso entro martedì alle 14, la decisione sarà comunicata in serata.

Per rendere gestibile l’esame parlamentare, sarà fissato un tetto di emendamenti segnalati, secondo i rumors potrebbero essere 700 quelli che i partiti dovranno indicare entro giovedì, prima di un’ulteriore selezione sui ‘supersegnalati’ che sfoltirà ancora il fascicolo. Proprio il numero elevato delle proposte depositate dal centrodestra conferma però come manchi ancora un accordo politico all’interno della maggioranza su diverse modifiche.

Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini (Foto Valentina Stefanelli/LaPresse)

Pensioni, sanità, fisco e condono: i nodi ancora aperti nella maggioranza

I nodi principali restano aperti su capitoli chiave come pensioni, sanità e fisco. La maggioranza cerca un accordo anche sul condono. “Al lavoro sulla mia proposta”, ha rivendicato il vicepremier Matteo Salvini, che ha avocato a sè il dossier in quanto ministro competente sulla casa: “Ovviamente – ha detto il leader della Legga – da ministro che ha la delega sulla casa ho proposto agli alleati una norma su cui stiamo ancora intervenendo. Il problema non è dare altri sei mesi ai Comuni per dire di no, il problema è che ci siano giacenti domande da 40 anni. La pubblica amministrazione deve avere dei tempi di risposta”. Questo uno dei nodi ancora da sciogliere, e che potrebbe essere affrontato in un nuovo vertice tra i leader di maggioranza in settimana.