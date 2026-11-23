“Non chiediamo la luna, chiediamo solo quello che ci spetta: la piena rivalutazione delle pensioni”. Con questa richiesta il segretario generale Uil Pensionati Carmelo Barbagallo scende in piazza con un centinaio di manifestanti a Roma contro il taglio della rivalutazione delle pensioni previsto dalla Manovra 2027. In Piazza Capranica, a pochi passi dalla Camera dei Deputati e da Palazzo Chigi, al presidio di questa mattina di Uilp la scritta “giù le mani dalle pensioni!” è dappertutto. “I pensionati non sono un bancomat – dichiara Barbagallo – sono 16 milioni e votano tutti. Questo taglio è inaccettabile, e genera una perdita crescente e permanente. Sono ancora in tempo per ritirarlo”. A margine del presidio aggiunge: “Noi chiediamo di tutelare il potere d’acquisto delle pensioni non solo attraverso la piena rivalutazione ma anche con meno tasse locali, più detrazioni fiscali, aumento della quattordicesima con l’incremento dell’importo per chi già la riceve e l’innalzamento della No Tax Area fino a 10mila euro. Sono misure di buon senso che aiuterebbero milioni di pensionate e pensionati ad arrivare a fine mese e dare una mano alle loro famiglie. Questo è il primo presidio, saremo in piazza anche il 2 e il 15 dicembre”.