Italpreziosi presenta Dealma. È “il nuovo lingotto da investimento che affianca al valore intrinseco dell’oro un progetto artistico originale, ispirato alla forza generatrice della Madre Terra – comunica Italpreziosi in una nota – La creazione raffigura un volto femminile senza tempo, dallo sguardo fiero rivolto al futuro, incorniciato da motivi che evocano fertilità, abbondanza e rinascita. Il design, firmato dall’artista Chiara Principe, si distingue per una ricca composizione: i capelli si trasformano in onde marine, mentre fiori, melograni, arance e rami d’ulivo danno vita a una corona ornamentale.

Ogni dettaglio racchiude un significato: il melograno richiama fertilità e rigenerazione, l’arancia prosperità e abbondanza, l’ulivo pace e armonia, mentre l’acqua, rappresentata dalle onde, evoca l’origine della vita e il movimento. Realizzato in oro puro 999,9, Dealma è disponibile in sette formati: 2, 5, 10, 20, 50 e 100 grammi, oltre alla versione da un’oncia. Ogni lingotto è custodito in un blister dalle tonalità ispirate al mare, all’acqua e ai paesaggi naturali. La confezione integra il certificato di autenticità, con numero di serie corrispondente a quello inciso sul lingotto, peso e purezza”. Con Dealma Italpreziosi – prosegue la nota – “trasforma un lingotto d’oro in un oggetto capace di raccontare molto più del proprio valore materiale: un omaggio alle nostre origini e un messaggio senza tempo sulla ricchezza autentica della nostra terra”.