Il valore dell’indice IGI (Italian Gas Index) per il 23 novembre è pari a 88,75 euro/MWh, in rialzo rispetto al 22 novembre attestatosi a 86,62 euro/MWh. L’indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici – GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del Gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.

Federpetroli: “Pesa instabilità Hormuz e Bab el Mandeb”

“Dalla scorsa settimana siamo in rialzo di più di 5 punti al TTF di Amsterdam. Il Gas è alto, l’inverno si fa sentire e il fallimento del Cop31 è la linea di pareggio di questi aumenti. Lottiamo ancora sulle ideologie green insignificanti, mentre le bollette per questo inverno saranno molto più care con elevate percentuali di rialzo”, dice Michele Marsiglia, presidente di Fedepetroli, interpellato da LaPresse. “In tutto questo è evidente la continua situazione di instabilità di Hormuz e Bab el Mandeb con atti di attacco alle petrolifere e alle gasiere in transito”, aggiunge Marsiglia.