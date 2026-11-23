“L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di Eurospin Italia S.p.A., Eurospin Tirrenica S.p.A., Spesa Intelligente S.p.A., Eurospin Lazio S.p.A., Eurospin Puglia S.p.A. ed Eurospin Sicilia S.p.A., per presunta violazione dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE), consistente nell’applicazione di prezzi fissi e vincolanti ai franchisee tramite un sistema informatico di gestione delle casse”. Così l’Antitrust, in una nota. Il gruppo Eurospin, infatti, “fisserebbe i prezzi di rivendita – impedendo la loro modifica al ribasso – per tutti i prodotti forniti dalle società del gruppo in qualità di franchisor e che rappresentano quasi tutto l’assortimento merceologico dei punti vendita. Pertanto, i supermercati ad insegna Eurospin in franchising non sarebbero liberi di definire autonomamente le proprie politiche di prezzo, con conseguente limitazione della concorrenza tra i punti vendita affiliati” prosegue l’Antritrust.

“Questa condotta riguarda uno dei principali operatori della GDO e leader nel segmento di mercato dei discount, scelto dai consumatori soprattutto per ragioni di convenienza economica, in una fase storica caratterizzata da fenomeni inflazionistici che comportano aumenti significativi del costo del carrello della spesa. In tale contesto l’imposizione dei prezzi, e quindi l’impossibilità di modificarli al ribasso, sembra comportare significativi effetti concorrenziali, anche in pregiudizio dei consumatori finali. Secondo l’Autorità, il sistema di fissazione dei prezzi di rivendita descritto è suscettibile di integrare una restrizione fondamentale ai sensi dell’art. 4, lett. a), del Regolamento (UE) n. 720/2022 della Commissione europea, in violazione dell’articolo 101 del TFUE”. “Mercoledì 18 novembre i funzionari dell’Autorità, con l’ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto ispezioni nelle sedi di Eurospin Italia S.p.A., Spesa Intelligente S.p.A., Eurospin Tirrenica S.p.A. e in alcuni punti vendita affiliati al gruppo Eurospin”, conclude.

Unc: “Si faccia subito luce su Eurospin”

“Si faccia subito luce e chiarezza”. Lo afferma Massimiliano Dona, presidente l’Unione Nazionale Consumatori, commentando l’avvio dell’istruttoria dell’Antitrust su Eurospin. “È di tutta evidenza, infatti, che impedire di poter ridurre i prezzi non è solo una teorica limitazione della concorrenza, ma un danno diretto e concreto per le tasche dei consumatori”, prosegue Dona. “Certo ci piacerebbe che venissero contrastate anche altre pratiche che, quando c’è già una posizione dominante, finiscono per comportare un serio ostacolo alla concorrenza, come i prezzi consigliati da parte delle compagnie petrolifere ai distributori che finiscono, così, per non farsi la guerra allineandosi al prezzo raccomandato” conclude Dona.

Codacons: “Bene inagine su Eurospin, fare piena luce”

Codacons esprime apprezzamento per l’iniziativa dell’Antitrust che ha avviato un’istruttoria nei confronti del gruppo Eurospin per una presunta intesa restrittiva della concorrenza legata all’imposizione di prezzi fissi e vincolanti ai punti vendita affiliati. “Se confermate, – sottolinea Codacons – pratiche che impediscono ai franchisee di modificare autonomamente i prezzi al ribasso rappresenterebbero un danno per il mercato e per i consumatori, privati dei potenziali benefici derivanti dalla concorrenza tra punti vendita. La possibilità per gli esercizi di adottare politiche di prezzo autonome costituisce infatti un elemento importante della competizione commerciale e può tradursi in offerte più vantaggiose, promozioni e risparmi per le famiglie. Una situazione ancor più grave nell’attuale fase economica, caratterizzata da rincari dei beni alimentari e inflazione alle stelle: in un momento in cui ogni euro risparmiato sul carrello conta, ostacolare la possibilità di ridurre i prezzi significa penalizzare direttamente i cittadini, soprattutto quelli con redditi più bassi, che si rivolgono ai discount proprio per contenere le spese”. Codacons auspica che “l’istruttoria dell’Antitrust faccia piena luce sui fatti contestati e accerti eventuali responsabilità, tutelando il corretto funzionamento del mercato e il diritto dei consumatori a beneficiare di una concorrenza effettiva, che rappresenta uno strumento fondamentale per contrastare il caro-spesa e difendere il potere d’acquisto”.

Federconsumatori: “Bene istruttoria su Eurospin”

“Bene il procedimento istruttorio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato nei confronti di Eurospin Italia, Eurospin Tirrenica, Spesa Intelligente, Eurospin Lazio, Eurospin Puglia ed Eurospin Sicilia, che intende verificare una presunta ‘intesa verticale restrittiva della concorrenza’.Una violazione che consisterebbe nella fissazione dei prezzi di rivendita per i prodotti forniti dalle società del gruppo in qualità di franchisor e che, secondo quanto emerso, rappresentano pressoché l’intero assortimento merceologico dei punti vendita”. Così Federconsumatori in una nota. “Una pratica che, nei fatti, impedisce la modifica dei prezzi al ribasso, limitando la concorrenza tra i punti vendita e danneggiando i consumatori già duramente provati da anni di rincari soprattutto nel settore alimentare – aggiunge – La beffa nei confronti dei consumatori è doppia: questa pratica, infatti, riguarda l’insegna di un noto discount a cui questi ultimi si rivolgono proprio per risparmiare. Un fenomeno in costante crescita: secondo il nostro Osservatorio Nazionale, nell’ultimo anno il ricorso ai discount è aumentato del 12%, segno di famiglie costrette a fare i conti con un carrello sempre più caro e con rinunce sempre più marcate. Per questo auspichiamo che l’istruttoria faccia piena luce sulla vicenda in tempi rapidi e che, se le violazioni venissero accertate, siano applicate sanzioni adeguate. Chiediamo maggiori verifiche, inoltre, su queste ed altre pratiche adottate anche da altre insegne in questi anni, che hanno portato a rincari generalizzati non sempre giustificati o giustificabili. Da parte nostra continueremo a vigilare e a tutelare i cittadini in ogni sede a contribuire attivamente con segnalazioni e denunce”.