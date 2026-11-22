Non c’è legge di bilancio senza che tra le migliaia di proposte emendative al testo originario non compaiano decine di proposte a carattere ‘locale’. La manovra di quest’anno non fa eccezione: scorrendo le oltre 4.500 pagine del fascicolo delle proposte di modifica si trova per esempio un contributo da 100mila euro l’anno per tre anni per l’organizzazione della ‘Maratona Maga Circe‘ in favore della Asd che la organizza, ‘in corsa libera’, con sede a Latina.

A sponsorizzare il finanziamento per la corsa podistica, in calendario a febbraio nel parco nazionale del Circeo, il deputato FdI Marco Perissa. La Lega, prima firmataria Tiziana Nisini, propone lo stanziamento di 500mila euro per la costruzione di una piscina comunale a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo. E sempre in ambito sportivo Pasqualino Penza (M5s)chiede di istituire i ‘Giochi di periferia – Caivano’ da svolgersi annualmente nel centro sportivo Pino Daniele del Comune del napoletano. I giochi sarebbero rivolti a “bambini e ragazzi dai 6 anni ai 18 anni e per discipline specifiche o para olimpiche fino ai 25 anni”, per una spesa annua da 5 milioni di euro.

Dal Pd Marco Furfaro propone un contributo da 2,1 mln di euro per il recupero “dell’ex cinema-teatro e dell’ex bocciodromo di via Bonamici, nel comune di Pieve a Nievole, in provincia di Pistoia, per realizzare la nuova biblioteca comunale, una sala polivalente e spazi culturali e sociali connessi”. Nel 2027 cade il quinto centenario dalla morte di Niccolò Machiavelli: si propone dunque di istituire un comitato nazionale di tredici componenti, con una spesa di un milione nel biennio, per “promuoverne e valorizzarne l’opera e il pensiero in ambito nazionale e internazionale, in particolar modo a beneficio delle giovani generazione”, come si legge in un emendamento a firma Alessandro Amorese (FdI). Proposte in tal senso anche da Federico Gianassi e Virginio Merola del Pd. Sarà anche l’anno del sessantesimo anniversario della scomparsa di don Lorenzo Milani: Marco Furfaro del Pd propone di stanziare 100.000 euro per “l’organizzazione della Marcia di Barbiana e delle iniziative educative e culturali ad essa collegate nel Comune di Vicchio, in provincia di Firenze”.

Per favorire il recupero e la valorizzazione artistica della Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli di Angri Mara Carfagna di Noi Moderati propone la spesa di 150mila euro, e la stessa cifra servirebbe per il completamento del piazzale Palmiro Togliatti di Cutro “per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico, urbanistico e architettonico del territorio comunale”. Per assicurare il trasporto marittimo veloce nello stretto di Messina Anastasio Carrà della Lega propone la spesa di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, mentre il forzista Fabio Roscioli chiede di “rafforzare il ruolo della città di Reggio Calabria quale centro di riferimento della civiltà magnogreca e crocevia culturale del Mediterraneo, valorizzando il patrimonio archeologico, i Bronzi di Riace e le millenarie tradizioni del territorio, anche attraverso festival, mostre, manifestazioni di rilievo nazionale e internazionale e progetti di promozione culturale e turistica” con una spesa di due milioni nel 2027 e 2 nel 2028 in favore del Comune.

Sempre Roscioli propone di istituire nella città un museo dedicato a Gianni Versace, con uno stanziamento di un milione il prossimo anno. Franco Tirelli, di Maie, ha presentato un emendamento per stanziare 120mila euro per “la valorizzazione del patrimonio storico, urbanistico e architettonico del territorio comunale di Poggioreale”, in Sicilia. Un milione di euro servirebbe, secondo Patty L’Abbate del M5s, per istituire un fondo per la salvaguardia e la valorizzazione dei rituali storici del fuoco e del patrimonio culturale immateriale.