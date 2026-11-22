Alla Cop31 di Antalya, il ministro irlandese per i Trasporti e per il Clima, l’Energia e l’Ambiente Darragh O’Brien, a nome dell’Unione Europea, ha commentato la bozza di accordo finale. Lo riporta il Guardian. “Desideriamo esprimere formalmente la nostra opposizione al Patto di Antalya perché non è adeguato al momento. Esprimiamo la nostra profonda delusione per la decisione presa in un momento in cui il mondo ha urgente bisogno di agire”. Non appoggeremo una decisione che non tenga conto delle evidenze scientifiche e che rischi di ampliare ulteriormente il divario tra gli impegni globali e le azioni necessarie”, ha aggiunto, “una decisione che non menziona nemmeno i combustibili fossili”.

Il presidente della Cop31, Murat Kurum, ha quindi annunciato che non è stato raggiunto alcun accordo sulla bozza dell’accordo finale del vertice sul clima in corso ad Antalya, in Turchia, e che il testo non verrà adottato. Lo riporta la Bbc.

Bozza Turchia non menziona ancora fossili: voto a rischio

La più recente, e forse definitiva, proposta di accordo emersa dai negoziati delle Nazioni Unite sul clima non contiene il riferimento ai “combustibili fossili” – la causa principale del riscaldamento globale – né esorta esplicitamente ad abbandonare carbone, petrolio e gas, responsabili dell’immissione di anidride carbonica e altri gas serra nell’atmosfera. La bozza, presentata dal ministro dell’Ambiente turco Murat Kurum – presidente della conferenza Cop31, in corso da due settimane ad Antalya, in Turchia – è stata diffusa nelle prime ore di oggi. Kurum ha concesso ai negoziatori solo tre ore circa per sollevare obiezioni o richiedere modifiche, prima che il testo venga sottoposto alla sessione plenaria della conferenza.

Per l’approvazione è richiesto un consenso quasi unanime; tuttavia, nel corso dei negoziati, diversi Paesi avevano espresso forti obiezioni riguardo all’omissione di un esplicito invito all’eliminazione graduale dei combustibili fossili. La proposta punta invece su una specifica tecnologia – sostenuta dall’industria petrolifera – che prevede la cattura e lo stoccaggio delle emissioni di carbonio.Dato che il testo è stato reso noto ai negoziatori e al pubblico dopo le 3 del mattino, i vari Paesi e gli attivisti non hanno ancora fornito una risposta ufficiale a questa nuova versione. La conferenza, che avrebbe dovuto concludersi venerdì, si trova ora in una fase di prolungamento straordinario. Gli organizzatori temono che, con la partenza di alcuni negoziatori, non venga raggiunto il quorum necessario per il voto – pari ai due terzi dei delegati – il che impedirebbe l’approvazione della bozza.

Kurum ha concesso ai negoziatori solo circa tre ore per presentare obiezioni o richiedere modifiche prima che la bozza venga sottoposta a quella che potrebbe essere la riunione finale del vertice, durante la quale i Paesi potranno accettare, respingere o esprimere riserve sull’accordo. “Siamo arrivati a un punto molto critico e il nostro obiettivo è raggiungere una conclusione qui”, ha dichiarato Kurum, dopo una serie di rinvii. “Se c’è sincerità autentica, se c’è una reale volontà di portare a casa un risultato, credo che ciò possa essere raggiunto in questa sessione plenaria”. Diversi Paesi hanno espresso forti obiezioni alla bozza, che necessita di un consenso quasi unanime per essere approvata. La conferenza, che avrebbe dovuto concludersi venerdì, è ormai nei “tempi supplementari” da due giorni. Gli organizzatori temono che, man mano che i negoziatori lasciano Antalya, non rimangano abbastanza delegati in sala per approvare il testo.

“Sarebbe una vera battuta d’arresto uscire da qui senza alcun segnale che prendiamo sul serio ciò che abbiamo concordato tre anni fa”, ha dichiarato Meyer. La proposta finale della Cop31 fa riferimento all’accordo di Dubai, ma le parole chiave “fossile”, “petrolio”, “carbone” o “eliminazione graduale” non compaiono da nessuna parte nelle 10 pagine del testo. La bozza include invece il sostegno al processo, fortemente dibattuto, di cattura e stoccaggio del carbonio, con l’obiettivo specifico di catturare, riutilizzare e immagazzinare 1 miliardo di tonnellate metriche di carbonio. La proposta mira ad aiutare i settori industriali più inquinanti, che non possono facilmente passare alle energie rinnovabili, a catturare l’anidride carbonica prodotta dalle loro emissioni e successivamente a immagazzinarla nel sottosuolo.

Ruffini (Più Uno): “Troppe sedie vuote, clima sia priorità programma c.sinistra”

“Ad Antalya, alla Cop31, il tavolo del clima aveva troppe sedie vuote, mancavano i leader dei maggiori emettitori, in particolare Stati Uniti, Cina e India e di molti Paesi europei, tra cui Germania, Francia e Italia. La conferenza si è chiusa con due giorni di ritardo su bozze che non citano nemmeno l’uscita dai combustibili fossili. L’assenza dei grandi della Terra non è un dettaglio di protocollo, ma un dato politico. Nessun Paese si salva da solo e una direzione comune spetta a chi ha responsabilità di governo, non ai soli negoziatori”. Lo dichiara Ernesto Ruffini, presidente di Più Uno al termine del vertice Onu che si è tenuto in Turchia. “Il cambiamento climatico – sottolinea – è già realtà quotidiana nelle case allagate, nei raccolti persi, nelle estati estreme per gli anziani e nell’aumento di bollette e assicurazioni, ma colpisce in modo diseguale. Chi ha risorse si difende, chi vive in quartieri senza verde o a rischio alluvione resta esposto. La crisi climatica è una questione di uguaglianza, richiamata dall’articolo 3 della Costituzione, e riguarda anche le migrazioni”.

“I Paesi che inquinano meno pagano il prezzo più alto e ridurre le emissioni, aiutando chi è più esposto a restare nella propria terra, è l’unico modo serio per governare il fenomeno. Alla luce della tutela ambientale nelle Costituzione dal 2022 nell’interesse delle future generazioni, chiediamo alle forze di centrosinistra in Parlamento di pretendere che il governo riferisca in aula su quanto sostenuto ad Antalya e sugli impegni da rispettare, inserendo l’ambiente tra i primi punti del programma comune”, prosegue Ruffini. “Ma serve anche una mobilitazione nazionale nelle scuole, nei Comuni, nelle imprese e nelle piazze. Se la politica non si muove, devono muoversi i cittadini per costringerla a seguirli», conclude.

Bonelli (Avs): “Governo come Schettino, nave affonda e Pichetto scappa”

“Alla Cop31 di Antalya si sta consumando una rottura a favore dei petrodollari e il ministro Pichetto Fratin se n’è andato venerdì. L’Italia è come Schettino: la nave affonda e il governo scappa, proprio quando dovremmo essere lì a salvare il pianeta. Vergogna. È una politica senza etica e senza responsabilità. Prima l’assenza della presidente Meloni, ora la fuga del ministro dell’Ambiente nelle ore decisive del negoziato. L’Italia ha lasciato la sedia vuota mentre Gruppo Arabo e Russia cercano di cancellare l’uscita dai combustibili fossili e di svuotare l’obiettivo di 1,5 gradi”. Così Angelo Bonelli, deputato e co-leader di Avs e portavoce dei Verdi. “L’Unione europea fa bene a dire no a questa bozza: non contiene alcun impegno per abbandonare i fossili, non dà risposte credibili al superamento di 1,5 gradi ed è ambigua su adattamento e scienza. Il governo Meloni è dalla parte della destra globale e dei petrostati, che dicono che il cambiamento climatico è una truffa per difendere i loro profitti e il loro potere”, conclude Bonelli.