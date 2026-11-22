Si chiudono senza un accordo quadro i negoziati della Cop31, la conferenza delle Nazioni Unite sul clima ospitata in Turchia. Dopo due settimane di incontri ad Antalya, i Paesi non sono riusciti a superare le divergenze sulla possibilità di inserire nella decisione finale un riferimento esplicito alla transizione verso l’abbandono dei combustibili fossili, tra i principali responsabili del riscaldamento globale.

A commentare l’esito dei lavori è stato Chris Bowen, ministro australiano per il Cambiamento climatico e l’Energia e presidente dei negoziati. Il ministro ha riconosciuto che durante la conferenza sono stati raggiunti diversi risultati sul fronte dell’energia pulita, sottolineando che più di 90 Paesi hanno firmato l’impegno per l’elettrificazione”. Un lavoro definito positivo, ma non sufficiente rispetto agli obiettivi dell’azione climatica. “Non è abbastanza quando si tratta di azione per il clima”, ha dichiarato Bowen, commentando il mancato accordo su una delle questioni centrali della decisione quadro. Il ministro ha quindi definito l’esito dei negoziati “deludente, molto deludente“, spiegando che diverse delegazioni, pur agendo in buona fede, hanno mantenuto posizioni molto rigide su alcuni punti fondamentali.