Lo sciopero generale porta un milione e mezzo di persone nelle piazze italiane. Dove, secondo il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, si avverte la “voglia di cambiamento” e di lottare contro un “presente inaccettabile”. Landini concentra lo sguardo sulla manovra: un provvedimento che “fa schifo, pieno di marchette elettorali”, che “non risponde ai bisogni delle persone” su sanità, scuola, pensioni, lavoro. Il leader della Cgil non ci mette molto; senza girarci troppo intorno lancia (di qui a prima di Natale, quando la legge di Bilancio dovrebbe approdare in Aula) una mobilitazione continua che, senza modifiche alla manovra, porterà al “presidio democratico del Parlamento“.

Scintille con Salvini sulle pensioni. Landini rilancia la patrimoniale

Basta toccare le pensioni per riaccendere lo scontro con Matteo Salvini. Quando ne parla, Landini lo chiama in causa: “Dobbiamo superare Salvini, non la Fornero. Stanno usando le pensioni per fare cassa“. Pronta la risposta del vicepremier: “Landini è ossessionato. È surreale che ci sia in corteo uno che parla di pensioni mentre noi alla Camera presentiamo un pacchetto miliardario per superare la legge Fornero”.

Al corteo sfilano anche i leader del campo largo. Impossibile non notare però che accanto alla segretaria del Pd Elly Schlein, alla testa del corteo, ci sono Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Più distante Giuseppe Conte, che invece entra in coda al corteo. Al centrosinistra Landini ricorda la necessità della patrimoniale, che si può anche chiamare “contributo di solidarietà” e che serve per due motivi: “per redistribuire” e “per garantire gli investimenti pubblici“. I numeri avanzati da Landini raccontano per esempio che “in Italia le persone che hanno una capacità netta sopra i 10 milioni sono 22mila“; questo significa che se “si chiede loro un contributo dell’1,5% vorrebbe dire avere altri 20 miliardi, quanto la manovra”.

Le prossime mobilitazioni in calendario

La Cgil sarà a Parigi, dove viene lanciato “un manifesto contro l’oligarchia a difesa della democrazia che pone proprio come tema centrale la tassazione delle grandi ricchezze“. Rivolgendosi alla piazza, Landini chiede un “nuovo impegno” ai manifestanti per due date: una, “il 12 dicembre per una grande manifestazione nazionale a Cosenza“; l’altra il 5 dicembre “in difesa della sanità pubblica, una battaglia” in cui la Cgil sarà presente “senza bandiere”.

“Noi non ci fermeremo – osserva Landini – andremo avanti anche nei prossimi giorni e continueremo con le mobilitazioni. Sta crescendo in Europa la voglia di cambiamento tra le persone. E’ una giornata che unisce tutte le generazioni ed è soprattutto una giornata che indica che dalle piazze rinasce la speranza di trasformare un presente inaccettabile per ridare un futuro”.