

Il cda di Mps ha “ritenuto congruo da un punto di vista finanziario” il corrispettivo dell’Opas di Intesa Sanpaolo. Lo si legge in un comunicato. La comunicazione arriva dopo che il cda “ha preso atto e considerato i miglioramenti intervenuti rispetto alla configurazione iniziale dell’Offerta ISP, con particolare riferimento all’incremento del Corrispettivo e alla maggiore attenzione dedicata dall’Offerente al ruolo industriale, occupazionale e istituzionale di Siena e della Toscana e alle iniziative prospettate al riguardo”. In una comunicazione di Mps che accompagna il comunicato dell’emittente sottolinea che “il corrispettivo non riflette pienamente il valore del Gruppo MPS e le sue prospettive di crescita e creazione di valore, anche alla luce del percorso industriale avviato con Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (‘Mediobanca’), dei benefici già emergenti dalla combinazione, della solidità patrimoniale del Gruppo MPS e delle prospettive delineate dal Piano Industriale 2026-2030 del Gruppo MPS (il “Piano Industriale”). Tale valutazione tiene altresì conto della natura dell’Offerta ISP, finalizzata all’acquisizione del controllo di MPS e delle rilevanti sinergie prospettate dall’Offerente”.

“Ai fini di una valutazione complessiva dell’Offerta ISP – si legge ancora nel comunicato -, il Consiglio di Amministrazione ritiene pertanto che ciascun azionista di MPS debba considerare attentamente, tra gli altri” alcuni elementi illustrati in maggiore dettaglio nel Comunicato dell’Emittente. Tra questi gli effetti su Siena e sul territorio. “Pur valutando positivamente le iniziative prospettate dall’Offerente per Siena e la Toscana – si legge nel comunicato -, il relativo contenuto, le responsabilità e le risorse associate non risultano tuttavia ancora compiutamente definiti e non consentono quindi di valutare pienamente il futuro ruolo industriale e decisionale di Siena e gli effetti su clienti, dipendenti e territori”. Altro punto riguarda il Profilo stand-alone del Gruppo MPS e prospettive di creazione di valore. “Il Gruppo MPS – si legge nel comunicato -presenta rilevanti elementi distintivi e di valore, fondati sulla solidità del franchise, sul marchio, sul radicamento territoriale capillare e su un modello di business completo e diversificato. Tali elementi sono stati rafforzati dalla combinazione di successo con Mediobanca, i cui benefici commerciali, reddituali e di crescita sono già visibili nei risultati del 2026. Il Piano Industriale prospetta inoltre sviluppo, maggiore diversificazione ed efficienza, solidità patrimoniale, con eccesso di capitale ed elevata remunerazione degli azionisti con un livello di payout ratio del 100%, tra i più elevati del settore”. C’è poi il Valore del Corrispettivo rispetto al mercato e premio riconosciuto. “Alla Data di Riferimento – si legge nel comunicato -, e mediamente nel periodo successivo all’incremento della componente in denaro, il valore implicito del Corrispettivo risulta inferiore al prezzo di mercato delle azioni di MPS. Il premio del 15,3% comunicato dall’Offerente, da valutare alla luce del trasferimento del controllo e delle caratteristiche complessive dell’Offerta ISP, risulta inoltre inferiore alla media di offerte pubbliche comparabili del settore bancario italiano (30%), ferme restando le specificità delle singole operazioni”. E poi le Sinergie e relativi rischi di realizzazione. “Le sinergie prospettate – si legge ancora nel comunicato -, pari a circa Euro 2,9 miliardi annui ante imposte a regime, appaiono elevate, a fronte di un’informativa limitata sulle relative assunzioni, anche quando comparate rispetto ai precedenti osservati nel settore bancario italiano, inclusa l’operazione richiamata dallo stesso Offerente con UBI Banca S.p.A.. I costi d’integrazione appaiono inferiori ai livelli di operazioni recenti e le dissinergie potrebbero rivelarsi superiori a quanto ipotizzato. La realizzazione delle sinergie dipende inoltre dalla configurazione finale dell’operazione, dai livelli di adesione e dai relativi passaggi societari, organizzativi, operativi e tecnologici”.