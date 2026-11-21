Il 65,2% degli italiani approfitterà della settimana degli sconti, in calo rispetto al 70,2% del 2025. Abbigliamento ed elettronica in cima alla lista dei desideri. Cresce il ricorso al Black Friday per anticipare i regali di Natale: il 70% degli acquirenti destinerà agli acquisti natalizi almeno una parte della spesa. È quanto rileva l’indagine realizzata da Confcommercio, in collaborazione con Format Research, sulle previsioni e intenzioni d’acquisto degli italiani in occasione del Black Friday. Oltre sei italiani su dieci faranno shopping durante il Black Friday. Il 70% di chi farà acquisti durante la settimana promozionale ne approfitterà anche per comprare i regali di Natale, una quota in aumento rispetto al 66,7% del 2025. Il budget medio previsto è di 262 euro.



Abbigliamento ed elettronica si confermano in cima alle preferenze, rispettivamente con il 56,2% e il 53,5% delle intenzioni di acquisto. Seguono i prodotti per la cura della persona, indicati dal 47% degli intervistati, in crescita di 7,7 punti percentuali rispetto al 2025. In aumento anche l’interesse per casa e arredamento, che passa dal 27% al 34,2% (+7,2 punti), e per gli articoli sportivi (+4,2 punti, al 25,2%). Tra gli altri prodotti ricercati figurano giocattoli e giochi per bambini (38%), calzature (37,2%), libri ed ebook (37%) e generi alimentari ed enogastronomici (35,9%). Sul fronte della spesa, il budget medio previsto è di 262 euro, sostanzialmente in linea con i 268 euro del 2025. Oltre la metà degli acquirenti (52,6%) prevede di spendere tra 100 e 300 euro. Un dato particolarmente significativo riguarda i canali di acquisto: il 72,1% degli italiani che parteciperanno al Black Friday utilizzerà sia i negozi fisici sia quelli online. Nel complesso, il 77,4% farà almeno una parte degli acquisti nei negozi. Tra le ragioni che spingono a scegliere il punto vendita tradizionale prevale la possibilità di vedere, toccare e provare i prodotti prima di comprarli (55,3%). Seguono la convenienza di prezzi, sconti e promozioni (47,4%), la possibilità di avere subito il prodotto senza attendere la consegna (37,9%) e una maggiore facilità nella gestione di cambi e resi più l’assistenza post-vendita (35,6%). Rilevante anche la volontà di sostenere i negozi e l’economia del territorio, indicata dal 28,6% degli intervistati.