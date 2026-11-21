“Proteggere la libertà di ricominciare” significa creare le condizioni perché una donna possa scegliere liberamente il proprio futuro. Con questo obiettivo AXA Italia, tra i partner del progetto Ri-Nascita, organizza un evento stampa con visita al cantiere di Cascina Ri-Nascita, insieme a SVS Donna Aiuta Donna, le porte di Cascina Carpana a Milano. Un’occasione per conoscere, a lavori ancora in corso, il luogo che sta prendendo forma e le opportunità che potrà offrire alle donne che stanno ricostruendo la propria vita dopo un periodo difficile, e ai propri figli.

Promosso da SVS Donna Aiuta Donna insieme a CADMI e Campacavallo, Ri-Nascita nasce per accompagnare le donne in un percorso di ricostruzione della propria vita. Il recupero della cascina consentirà di creare un luogo sicuro in cui all’accoglienza si affiancheranno assistenza sanitaria, psicologica e legale, formazione e opportunità di inserimento lavorativo.

AXA Italia sostiene Ri-Nascita dal 2024, contribuendo alla sua realizzazione insieme agli altri partner. Al termine dei lavori di riqualificazione AXA Italia si impegnerà per tre anni, fino alla fine del 2028, a sostenere attività concrete di formazione e volontariato, in collaborazione con SVS Donna Aiuta Donna. Un contributo che accompagna lo sviluppo del progetto e si inserisce nel più ampio percorso di AXA Italia a sostegno delle donne e nel contrasto alla violenza di genere.

Una volta operativa, la struttura potrà accogliere temporaneamente circa 10 donne con i propri figli e accompagnare fino a 90 donne l’anno attraverso i servizi e i percorsi previsti. L’inclusione lavorativa ne costituisce un elemento centrale. Disporre di competenze, opportunità professionali e di un reddito proprio contribuisce a rendere sostenibile la scelta di uscire dalla violenza e a costruire una prospettiva di indipendenza economica e abitativa. La conclusione dei lavori e l’apertura sono previste nel primo semestre del 2027

Ri-Nascita riunisce competenze e risorse di associazioni, fondazioni, imprese e istituzioni. Una rete che mette in relazione il sostegno alle persone e la rigenerazione di un patrimonio storico, restituendo alla comunità milanese uno spazio con una nuova funzione sociale.

AXA Italia_ Cascina Ri-Nascita

Letizia D’Abbondanza, Chief Customer & External Communication Officer di AXA Italia: «Una società più inclusiva è più forte e meno esposta al rischio. La protezione ha un valore sociale che si esprime anche nella capacità di accompagnare le persone nei momenti di maggiore vulnerabilità. Per una donna che sceglie di uscire da un periodo difficile della propria vita sentirsi al sicuro significa poter guardare al futuro con fiducia e rendere sostenibili le proprie scelte. Per questo motivo abbiamo creduto fin da subito nel progetto Ri-Nascita, soprattutto perché ne condividiamo i valori e la centralità dell’inclusione lavorativa. Acquisire competenze e poter contare su un reddito proprio sono condizioni fondamentali per costruire la propria indipendenza. Il nostro sostegno a questo progetto dà continuità al percorso che portiamo avanti da molti anni a favore dell’empowerment femminile parallelamente al contrasto alla violenza di genere, perché la libertà di ricominciare possa tradursi in un’opportunità concreta».

Alessandra Kustermann, Presidente di SVS Donna Aiuta Donna e ideatrice del progetto Ri-Nascita: «La violenza non sottrae alle donne soltanto la sicurezza, ma spesso anche la possibilità di immaginare un futuro. Cascina Ri-Nascita nasce per restituire loro proprio questa possibilità. Non basta aiutare una donna a uscire dalla violenza: bisogna creare le condizioni perché possa ricostruire la propria vita, ritrovare indipendenza, dignità e libertà di scelta. Cascina Ri-Nascita rappresenta tutto questo: non soltanto un luogo protetto, ma un luogo da cui ripartire. Grazie a una straordinaria rete di persone, istituzioni e imprese, stiamo trasformando un’idea in una realtà concreta. Perché nessuna donna debba affrontare da sola la sfida di ricominciare».

Il progetto Ri-Nascita

Nel cuore del Parco Agricolo Sud Milano, la storica Cascina Carpana si sta trasformando in un luogo di accoglienza, formazione e lavoro. È qui che prende forma Ri-Nascita, il progetto promosso da SVS Donna Aiuta Donna, CADMI e Campacavallo, nato per accompagnare le donne in uscita dalla violenza, insieme ai loro figli, verso una nuova autonomia abitativa, economica e sociale. A Cascina Ri-Nascita le donne potranno ritrovare una casa, imparare un mestiere, crescere i propri figli in sicurezza e tornare a immaginare il domani. Uno spazio aperto anche alla città, con: laboratori artigianali; iniziative culturali e formative. Un progetto in cui la rigenerazione di un patrimonio storico diventa un’opportunità di rinascita per le persone e per l’intera comunità.

· AXA Italia tra i partner del progetto che integra accoglienza, formazione e inclusione lavorativa a sostegno delle donne e dei loro figli

· Associazioni, fondazioni, imprese e istituzioni mettono competenze e risorse al servizio di Ri-Nascita

· La rete rende possibile il recupero di Cascina Carpana e lo sviluppo di percorsi di sicurezza, sostegno e autonomia concreta