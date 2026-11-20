“Io non ho mai visto un governo che presenta una manovra e poi 2000 emendamenti per modificare quella manovra. I primi a cui fa schifo questa manovra sono loro. E dimostra quello che diciamo, cioè che questa è una manovra che non affronta i problemi del Paese e che ha solo marchette. Le persone hanno il problema di arrivare alla fine del mese, di avere una sanità che funziona e delle scuole che funzionano. Di questi temi questa finanziaria non ne affronta neanche uno, sono marchette elettorali”. Sono le parole del segretario della Cgil Maurizio Landini al corteo del sindacato a Roma per la giornata dello sciopero generale.