Nuovo step per UniCredit nella sua scalata a Commerzbank. Il governo tedesco ha comunicato di aver raggiunto un accordo con la banca guidata dal ceo Andrea Orcel in merito all’acquisizione di Commerz. Il ministro federale delle Finanze, Lars Klingbeil, ha dichiarato che è stato trovato un terreno comune con il colosso bancario italiano. “UniCredit si è assunta impegni chiari riguardo alla Germania come sede operativa, ai diritti dei dipendenti di Commerzbank e alla prosecuzione di un dialogo costruttivo con il consiglio di fabbrica durante tutto il processo”, ha affermato Klingbeil. Questo dopo che il 16 novembre la Commissione europea aveva approvato senza condizioni la proposta di acquisizione di Commerz da parte di UniCredit. Commerzbank dovrebbe rimanere una società quotata in borsa con sede a Francoforte e la sua attività con le piccole e medie imprese dovrebbe essere ampliata. L’accordo prevede inoltre che l’istituto tedesco continui a disporre di un capitale adeguato e a poter prendere le “decisioni chiave” in Germania.

“Quanto UniCredit si è impegnata a realizzare a seguito di colloqui costruttivi corrisponde alle principali preoccupazioni del governo tedesco”, ha spiegato Klingbeil.Commerz prende atto dell’intesa di principio raggiunta e accoglie con favore gli impegni annunciati dal gruppo italiano. “Al centro dell’intesa, secondo quanto indicato dal governo federale, vi sono l’impegno nei confronti dei clienti delle piccole e medie imprese tedesche di Commerzbank e la salvaguardia delle sue competenze internazionali, oltre agli impegni per rafforzare ulteriormente il business con le imprese di medie dimensioni”, afferma la banca tedesca, sottolineando che “è inoltre previsto che la sede centrale resti stabilmente a Francoforte e che Commerzbank continui a essere quotata in Borsa. Le decisioni più rilevanti continueranno a essere prese in Germania. Vengono inoltre espressamente riconosciuti i diritti dei dipendenti e gli accordi esistenti”.

“Il Consiglio di amministrazione di Commerzbank continuerà a tutelare gli interessi di tutti gli stakeholder e a lavorare insieme a UniCredit a una strategia che faccia leva sui punti di forza di entrambe le banche”, conclude. Da Orcel è arrivato il ringraziamento. “Desidero ringraziare il Ministro Klingbeil per il suo approccio collaborativo, che è stato determinante nel consentirci di raggiungere questo esito positivo.- ha detto il ceo di Piazza Gae Aulenti – Gli impegni che abbiamo assunto non sono solo importanti per il Ministro e il Governo federale, ma contribuiscono anche alla performance e alla prosperità di lungo periodo della Germania, dei suoi cittadini e delle sue imprese, in particolare del Mittelstand, che rappresenta il cuore del successo economico del Paese”. L’assicurazione di Orcel è “guardiamo con fiducia alla prosecuzione di questo dialogo costruttivo con il Ministro e con tutti gli altri stakeholder coinvolti, mentre lavoriamo per risolvere le questioni ancora aperte”.

L’intesa politica raggiunta consente ora di affrontare più chiaramente il passaggio del controllo e della governance. Rimane però aperta la questione della quota del 13,3% detenuta dallo Stato tedesco. “Il nostro impegno – è stato detto a Berlino dal ceo di Unicredit – costituirà inoltre le basi per la cessione della quota del Governo, sottolineando il ruolo di successo del Governo nel supportare Commerzbank durante questo periodo, consentendo al contempo alla banca di avanzare come parte del principale gruppo bancario paneuropeo con una chiara struttura di proprietà e governance”. “Qualora il Governo decidesse di dismettere la propria partecipazione in Commerzbank, UniCredit guarderebbe con favore a tale eventualità e, in quel momento, sarebbe disposta a manifestare le proprie intenzioni, nel rispetto delle normative vigenti”, è stato spiegato. Il ceo di Unicredit poi da Londra alla JP Morgan European Financials Conference, dopo la notizia dell’accordo con Berlino, ha affermato che “nella prima fase, applicheremo il modello che abbiamo già applicato con successo in Hvb”. Quindi- ha aggiunto – “quando si parla di rischi di esecuzione in Commerzbank, onestamente noi non li vediamo. Si tratta di continuare sulla stessa strada. In HVB siamo riusciti a gestirlo in modo costruttivo con i sindacati e con i rappresentanti dei lavoratori”. E la questione dell’occupazione è proprio una delle più delicate dell’intera operazione.