“Io credo che domani sia una piazza molto importante e la novità della piazza di domani è che ci saranno sia i lavoratori dipendenti, sia gli studenti e i giovani”. Così il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, sotto Montecitorio, parlando con i giornalisti dello sciopero generale del 20 novembre. “Credo che questo sia un fatto positivo – ha proseguito – Ci sono tante soggettività che giustamente debbono stare assieme. E da questo punto di vista io mi aspetto piazze molto partecipate, molto colorate, molto fantasiose, uso questo termine. E credo che chi va in piazza domani scende in piazza per avere in modo molto chiaro la libertà di manifestare, di indicare con precisione, con forza quello che avviene. E per quello che ci riguarda, noi andiamo in piazza con questa grande tranquillità, anche con questa fermezza”. “Il diritto di manifestare, che qualcuno vuol mettere in discussione, lo vogliamo difendere praticandolo nel rispetto della democrazia e nel rispetto di tutte le persone e di tutti i cittadini del nostro paese. Ma credo che domani la notizia vera sarà quanta gente c’è in piazza e io mi aspetto che in tutte le 100 piazze d’Italia ci sia davvero una partecipazione che farà parlare e che chiederà a tutti di tenerne conto”, ha concluso.