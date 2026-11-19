È previsto che la sede centrale resti stabilmente a Francoforte e che la banca continui a essere quotata in Borsa

Il governo tedesco ha comunicato di aver raggiunto un accordo con UniCredit in merito all’acquisizione di Commerzbank da parte dell’istituto guidato da Andrea Orcel. Il ministro federale delle Finanze, Lars Klingbeil, ha dichiarato che il governo ha trovato un terreno comune con il colosso bancario italiano.

“UniCredit si è assunta impegni chiari riguardo alla Germania come sede operativa, ai diritti dei dipendenti di Commerzbank e alla prosecuzione di un dialogo costruttivo con il consiglio di fabbrica durante tutto il processo”, ha affermato Klingbeil, come riportato da Handelsblatt, secondo cui Commerzbank dovrebbe rimanere una società quotata in borsa con sede a Francoforte e la sua attività con le piccole e medie imprese (PMI) dovrebbe essere ampliata.

L’accordo, sottolinea il portale tedesco, prevede inoltre che Commerzbank continui a disporre di un capitale adeguato e a poter prendere le “decisioni chiave” in Germania. “Quanto UniCredit si è impegnata a realizzare a seguito di colloqui costruttivi corrisponde alle principali preoccupazioni del governo tedesco”, ha spiegato Klingbeil.

Commerzbank: “Bene UniCredit, sede e decisioni restino in Germania”

Commerzbank prende atto dell’intesa di principio raggiunta tra il governo federale tedesco e UniCredit e accoglie con favore gli impegni annunciati dal gruppo italiano. Lo dichiara l’istituto tedesco, come apprende LaPresse. “Al centro dell’intesa, secondo quanto indicato dal governo federale, vi sono l’impegno nei confronti dei clienti delle piccole e medie imprese tedesche di Commerzbank e la salvaguardia delle sue competenze internazionali, oltre agli impegni per rafforzare ulteriormente il business con le imprese di medie dimensioni”, afferma la banca tedesca.

“È inoltre previsto che la sede centrale resti stabilmente a Francoforte e che Commerzbank continui a essere quotata in Borsa. Le decisioni più rilevanti continueranno a essere prese in Germania. Vengono inoltre espressamente riconosciuti i diritti dei dipendenti e gli accordi esistenti”. “Il Consiglio di amministrazione di Commerzbank continuerà a tutelare gli interessi di tutti gli stakeholder e a lavorare insieme a UniCredit a una strategia che faccia leva sui punti di forza di entrambe le banche”.