Anthropic si appresta oggi a iniziare le negoziazioni sul Nasdaq dopo aver fissato il prezzo della sua IPO (Offerta Pubblica Iniziale) a 83 dollari per azione, valutando dunque il gigante dell’intelligenza artificiale a 1.500 miliardi di dollari e superando SpaceX come la più grande IPO di sempre.

Il prezzo, superiore alle aspettative, segnala un ampio entusiasmo degli investitori per i titoli del settore AI, nonostante l’incertezza di mercato derivante dalla rimozione del ceo di Nvidia Jensen Huang e dai timori di una bolla speculativa nel settore dell’IA. La vera prova, tuttavia, sarà la performance di Anthropic in Borsa. La società guidata da Dario Amodei ha dichiarato che l’offerta riguarda 980 milioni di azioni, di cui circa 956 milioni vendute dalla società e le restanti da azionisti venditori. I proventi totali, pari a 81 miliardi di dollari, pongono l’IPO di Anthropic davanti a quella di SpaceX, che a giugno aveva raccolto circa 75 miliardi di dollari.SpaceX, tuttavia, ha una capitalizzazione di mercato più elevata, pari a circa 1.900 miliardi di dollari.