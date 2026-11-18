La Manovra continua a catalizzare le attenzioni. Quelle ovvie di governo e maggioranza che studiano come far quadrare il cerchio, e quelle altrettanto scontate e cariche di critiche dell’opposizione. A tener banco la ferita aperta nel testo della legge di Bilancio: il condono sì, il condono no; anzi meglio parlare di sanatoria, giurano fonti di maggioranza. Resta incandescente anche il fronte pensioni. Se da un lato servono soldi per sistemare la rivalutazione, dall’altro il vicepremier Matteo Salvini non demorde. Anzi. Rilancia ‘quota 64’ su base volontaria già dall’anno prossimo: i finanziamenti ci sono – avverte – semmai ne servono altri. Di sicuro da parte di Salvini non c’è la disponibilità a fare un passo indietro, sacrificando magari qualcosa per incrementare le risorse della sanità che pure è alla ricerca di coperture. Sull’iter della legge di Bilancio iniziano intanto a serpeggiare le prime preoccupazioni legate al calendario.

Nessuno parla di date precise, se non il presidente della commissione Bilancio alla Camera Giuseppe Mangialavori quando fissa al 26 novembre la scadenza per segnalare gli emendamenti cui i diversi gruppi non possono rinunciare. Ma è chiaro che, di fronte a una mole di poco meno di 7mila emendamenti depositati, diventa difficile anche soltanto fascicolare tutte le proposte di modifiche che per circa un terzo sono firmate dalla maggioranza. Sembra plausibile che si arrivi così a ridosso dell’8 dicembre – subito prima o immediatamente dopo – per iniziare la discussione in commissione, e non meno di quattro giorni prima delle votazioni. Per vedere l’approdo del testo in Aula potrebbe volerci fino al 21-22 dicembre, con uno stress-test sul voto per spedire il provvedimento – dopo il via libera di Montecitorio – a Palazzo Madama soltanto per una formalità e un’approvazione lampo entro il 29 dicembre. Messa a punto la roadmap per la maggioranza restano però aperti alcuni nodi, soprattutto quelli legati alle risorse.

Insomma, il dove reperirle e il come e a chi assegnarle è un gioco politico serio che non dovrebbe eleggere vincitori ma che probabilmente decreterà dei perdenti. Serve equilibrio nei conti pubblici, è il mantra che viene ripetuto di continuo. Il tema è semplice: servono soldi per mettere in sicurezza gli annunci già avanzati nel fine settimana, a cominciare dalla sanità, dalla rimodulazione sulla rivalutazione delle pensioni, senza dimenticare la retromarcia sul taglio del personale della scuola. Senza contare che sulle pensioni continua il pressing di Salvini che vorrebbe aggiungere altre risorse e mette in conto già al 2027 ‘quota 64’ “sperimentale e volontaria”. Il partito di Giorgia Meloni punta su un pacchetto di emendamenti dedicato alla famiglia, una rifinitura della ‘exit tax’, e un aggiustamento della norma sugli aumenti contrattuali per i giovani tassati all’1%. Per quanto riguarda il superbonus invece non sembrano esserci proposte al momento, anche perché il tema – su cui è sceso in campo nei giorni scorsi anche l’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo Carlo Messina – è all’interno del perimetro del governo. L’idea dovrebbe essere comunque quella di dimezzare lo spalma-crediti (da 10 a 5 anni) salvaguardando le piccole imprese. Parlare di condono appare invece esagerato, dicono più esponenti della maggioranza. Sarebbe più una sanatoria. Il capogruppo FdI alla Camera Galeazzo Bignami chiarisce – in una conferenza ad hoc sulle misure per la casa – che gli emendamenti del suo partito sul tema sono sette. Dall’altro lato c’è chi – come sembra fare un emendamento di Forza Italia sul condono – permetterebbe di recuperare risorse grazie ai pagamenti derivanti dalle domande di sanatoria; risorse da destinare alla lotta all’impennata dei prezzi.