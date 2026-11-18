L’Italia potrebbe uscire dalla procedura per deficit nella primavera del prossimo anno, mentre le prospettive di crescita migliorano, pur restando contenute. È il doppio segnale che emerge dalle previsioni economiche autunnali della Commissione europea, che rivede al rialzo le stime sul Pil italiano atteso all’1% nel 2026, rispetto allo 0,5% previsto in primavera.

La stima per il 2027 è di una crescita dello 0,7%, contro la precedente stima dello 0,6%, per poi salire ancora leggermente allo 0,8% l’anno successivo. Restano tuttavia le difficoltà legate alla debolezza della domanda interna e all’inflazione, mentre sono destinati ad attenuarsi gli effetti del Pnrr. L’inflazione italiana infatti è prevista al 3,4% nel 2026, in aumento rispetto al 3,2% delle stime primaverili, per poi attestarsi al 3,1% nel 2027. Solo nel 2028 dovrebbe tornare sotto la soglia raccomandata dalla Bce del 2%, all’1,8%.

Deficit sotto il 3% nel 2026: possibile uscita dalla procedura nel 2027

Sul fronte dei conti pubblici si apre uno spiraglio. Il commissario europeo all’Economia, Valdis Dombrovskis, ha indicato la primavera 2027 come possibile momento per la chiusura della procedura per disavanzo eccessivo, avviata nel 2024. Il deficit italiano è stimato al 2,9% del Pil nel 2026, in linea con le previsioni primaverili e al di sotto della soglia europea del 3%. Le prospettive peggiorano però negli anni successivi con il dato stimato al 3,5% nel 2027 e al 3,2% nel 2028. L’uscita dalla procedura sarà quindi subordinata alla conferma, da parte di Eurostat, del deficit 2026 sotto il 3% e alla verifica di un percorso di rientro stabile negli anni successivi, tenendo conto della flessibilità concessa dalle regole europee. “Qualora fosse effettivamente così, potremmo procedere alla chiusura della procedura per deficit eccessivo nei confronti dell’Italia in primavera”, ha spiegato Dombrovskis.

Il commissario europeo all’Economia Valdis Dombrovskis (Foto AP/Marius Burgelman)

In questo quadro, Bruxelles dovrà valutare la richiesta italiana di attivare le clausole di flessibilità per le maggiori spese in difesa e sicurezza energetica, escludendo dal calcolo del deficit una quota dello 0,3% del Pil per ciascun settore nel 2027. Dopo una prima valutazione sui dati trasmessi da Roma a ottobre, la Commissione approfondirà l’ammissibilità di queste spese. Il margine per l’Italia rimane comunque ridotto. La Commissione segnala che il debito italiano è previsto al 137,9% del Pil nel 2026, in aumento al 138,8% nel 2027, prima di scendere al 138,2% nel 2028. A pesare sono anche gli interessi, stimati al 4,4% del Pil nel 2027 e al 4,6% nel 2028.

Eurozona, crescita all’1,2% nel 2026 e inflazione ancora elevata

Lo scenario europeo presenta una crescita moderata e inflazione ancora elevata. Bruxelles sottolinea i rischi legati ai conflitti e ai mercati energetici, alle tensioni finanziarie e all’incertezza commerciale, oltre agli effetti di eventuali nuovi aumenti dei tassi d’interesse. Per l’Eurozona la Commissione stima un aumento del Pil dell’1,2% nel 2026, in rialzo rispetto allo 0,9% previsto in primavera, e conferma l’1,2% per il 2027; nel 2028 la crescita dovrebbe attestarsi all’1,3%. L’inflazione resta una criticità: nell’area euro è prevista al 3,2% nel 2026 e al 3,1% nel 2027, prima di scendere al 2,1% nel 2028.