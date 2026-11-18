In vista della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, CESVI ha inaugurato oggi a Milano la quarta Casa del Sorriso – dopo quelle di Siracusa, Napoli e Bari – nel quartiere Maciachini, gestita da CESVI Fondazione con Fondazione Aquilone ETS, attiva nel Municipio 9 dal 1993. A dare il via all’evento inaugurale l’arrivo del Tour del Sorriso, con la divulgatrice e cicloviaggiatrice Ilaria Fiorillo, alias @ilariainbicicletta, che dopo 1.500 km in bici ha raggiunto la nuova Casa del Sorriso di via Taormina 17 e ne ha tagliato il nastro. Anche Intesa Sanpaolo contribuisce alla progettualità della Casa del Sorriso di Milano, come per quelle di Napoli, Bari e Siracusa.

All’inaugurazione sono intervenuti il sindaco di Milano Giuseppe Sala, la presidente del Municipio 9 Anita Pirovano, la presidente di CESVI Ilaria Dallatana, le ambasciatrici CESVI Cristina Parodi e Alexia, il vicedirettore generale di CESVI Roberto Vignola, Andrea Forghieri, Executive Director Intesa Sanpaolo per il sociale e la presidente di Fondazione Aquilone ETS Sara Bezzi, insieme a Ilaria Fiorillo.

La Casa del Sorriso di Milano sorge nel Municipio 9, che conta 188.904 abitanti, di cui 27.498 tra 0 e 18 anni. È un territorio con molti alloggi di edilizia residenziale pubblica, una forte presenza di famiglie di origine straniera (il 35% dei residenti) e, in zone come Comasina, Dergano e Bicocca, un alto indice di segregazione scolastica su base etnica. La Casa del Sorriso prevede di raggiungere ogni anno circa 300 persone, tra bambini, ragazzi e genitori o caregiver, con oltre 3.400 ore di attività dell’équipe educativa: spazi di ascolto, gruppi di parola, sostegno alla genitorialità, laboratori sportivi, di psicomotricità e artistico-espressivi, centri estivi e interventi personalizzati. Nel solo 2025 il Programma Case del Sorriso CESVI ha sostenuto in Italia 2.093 persone, di cui 1.384 minorenni.

“Oggi, arrivando a Milano, la linea che volevo tracciare tra Siracusa, Napoli, Bari e questa città è completa: luoghi che di solito vengono considerati lontani e diversi, ma in cui ho trovato bambini con la stessa voglia di essere ascoltati e adulti che ogni giorno scelgono di esserci”, racconta Ilaria Fiorillo. “Ogni bambina e ogni bambino ha diritto alle stesse opportunità, ovunque cresca. Il viaggio finisce qui, ma ogni chilometro sostenuto da chi ci ha seguito continua nelle Case del Sorriso e nel futuro di tutti quelli che ne entrano a far parte”.

“L’inaugurazione della quarta Casa del Sorriso rappresenta un passo importante nel percorso con cui CESVI si impegna a contrastare le disuguaglianze e a promuovere il benessere dell’infanzia in Italia. Da Siracusa a Milano, passando per Napoli e Bari, incontriamo territori e bisogni diversi, ma una stessa necessità: garantire a ogni bambino e adolescente opportunità di crescita, ascolto e partecipazione, indipendentemente dal contesto in cui vive. Le Case del Sorriso nascono proprio da questa consapevolezza: intervenire prima che le fragilità si trasformino in situazioni di esclusione e disagio, costruendo insieme alle famiglie e alle comunità percorsi di sostegno duraturi. Inaugurare questo nuovo spazio alla vigilia della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza significa ribadire che investire nella prevenzione, nell’educazione e nelle relazioni è una responsabilità collettiva, fondamentale per il futuro dei più giovani e delle nostre comunità”, ha affermato Ilaria Dallatana, Presidente di CESVI.

“Siamo felici che anche a Milano CESVI apra una Casa del Sorriso”, ha sottolineato il Sindaco di Milano Giuseppe Sala. “Lo spazio che inauguriamo oggi ha tutte le caratteristiche per diventare un punto di riferimento per le bambine, i bambini e gli adolescenti del Municipio 9 e per le loro famiglie. In un periodo storico in cui le disuguaglianze sociali si sono acuite, è fondamentale offrire a chi vive in una condizione di fragilità educativa, sociale ed economica nuove opportunità e occasioni di crescita e di socializzazione. È anche in questo modo che si contrastano le situazioni di disagio e si contribuisce fattivamente a costruire una comunità più inclusiva ed equa”.

“La nuova Casa del Sorriso a Milano dimostra il valore di una collaborazione che va oltre il sostegno economico e si traduce in opportunità concrete per bambini e famiglie. Con CESVI condividiamo da anni l’impegno a trasformare risorse e competenze in percorsi di crescita, inclusione e futuro per chi vive situazioni di maggiore vulnerabilità. È questo il senso più autentico del nostro impegno sociale, rafforzare il tessuto delle comunità e creare valore duraturo per il territorio”, dichiara Andrea Forghieri, Executive Director Intesa Sanpaolo per il sociale.