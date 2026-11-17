Finisce in amministrazione giudiziaria Revolut, banca digitale lituana autorizzata dalla Banca centrale europea (Bce), con una succursale in Italia. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Milano ed eseguito dalla Guardia di Finanza, ha la durata di un anno ed è una misura preventiva e amministrativa. Al centro della decisione, le indagini che – scrive il procuratore capo di Milano, Marcello Viola – “sono state volte ad approfondire i rapporti tra l’istituto di credito e soggetti indagati o condannati per delitti di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, anche aggravati dal metodo o dall’agevolazione mafiosa”, oltre ad altri “gravi reati” in relazione alla normativa antimafia.

“Revolut prende atto della decisione del Tribunale di Milano e collaborerà pienamente con le autorità italiane”, spiega un portavoce della banca digitale, che non è indagata, specificando che “prendiamo estremamente sul serio i nostri obblighi normativi e i controlli antiriciclaggio, e investiamo costantemente nel rafforzamento dei nostri sistemi contro i reati finanziari, dei modelli di monitoraggio delle transazioni e dei team dedicati alla conformità (compliance) in tutti i mercati“. Revolut assicura che “i servizi in Italia continuano, senza alcuna interruzione per i nostri clienti“.

Le criticità individuate dalla Finanza e le due indagini parallele

Le indagini, condotte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Milano sotto il coordinamento della Procura, hanno evidenziato “criticità” nei sistemi di controllo antiriciclaggio del gruppo bancario. Le carenze ravvisate avrebbero consentito a una “vasta platea di soggetti coinvolti in procedimenti per gravi delitti di accedere al sistema finanziario, agevolando la commissione di reati”.

Il provvedimento dell’amministrazione giudiziaria nasce in seguito a due precedenti attività di controllo della Finanza. La prima riguarda un’ispezione antiriciclaggio effettuata nei confronti di un Virtual Asset Service Provider (Vasp). Dai controlli sono emerse “numerose criticità” in relazione “al corretto assolvimento degli obblighi antiriciclaggio, con la contestazione di oltre un milione di violazioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni, oltre a sistematiche contestazioni per omesse segnalazioni di operazioni sospette”.

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La seconda attività investigativa si inserisce nell’ambito di un procedimento penale per frode fiscale, nel quale sarebbe emerso un “utilizzo strumentale di rapporti di conto aperti presso l’istituto di credito per la commissione di reati tributari”. Il sistema antiriciclaggio di Revolut, per la Procura, non avrebbe avuto carattere episodico, ma sarebbe riconducibile a un modello gestionale stabile. Questo avrebbe agevolato operazioni di trasferimento, occultamento o distrazione di capitali per complessivi 76,5 milioni di euro, che secondo gli inquirenti avrebbero potuto essere intercettate attraverso una corretta applicazione dei presidi antiriciclaggio. L’esame dei flussi finanziari avrebbe inoltre permesso di accertare che l’inadeguatezza dei controlli ha consentito a soggetti interessati di movimentare risorse sottoposte a misure cautelari patrimoniali, sottraendole alla tempestiva individuazione per oltre 4,6 milioni di euro.