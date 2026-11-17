E’ in corso, in video collegamento, il vertice dei leader del centrodestra sulla legge di bilancio. Il confronto di questa mattina segue quelli andati in scena nelle scorse settimane tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi moderati Maurizio Lupi e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. La riunione inoltre arriva dopo il ciclo di audizioni parlamentari e gli incontri con le parti sociali e le associazioni datoriali, e le richieste di modifiche al testo della manovra arrivate da più parti. Oggi alle 18 è intanto fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.
Punti chiave
- Vertice leader c.destra: "Priorità adeguamento pensioni, sanità, scuola, sicurezza"
- In vertice leader cdx ribadita volontà mantenere conti pubblici in ordine
- Vertice leader c.destra: "Clima costruttivo, migliorare impianto già molto solido"
- Inflazione, Renzi: "Oltre 5% e manovra non aiuta ceto medio"
- Salvini: "Pensione dal 2027 a 64 anni con contributo banche, è scelta giustizia"
- Terminata riunione in video collegamento leader c.destra
- Lupi: "Nm lavora per migliorarla su sanità e pensioni ceto medio"
- Cattaneo (FI): "Più attenzione a sanità, pensioni e ceto medio"
- Craxi (FI): "Lavoriamo per cambiare lo spalma-crediti"
- Fossi (Pd): "Incentivi per ridurre sprechi e prezzi agroalimentare"
Si è svolta questa mattina una riunione sulla Manovra convocata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla quale hanno partecipato i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. In occasione del vertice, spiegano fonti di maggioranza, “è stata confermata l’attenzione prioritaria per l’adeguamento delle pensioni, il fondo sanitario, la scuola e il comparto sicurezza”.
Si è svolta questa mattina una riunione sulla Manovra convocata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla quale hanno partecipato i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. “Tutti i partecipanti – spiegano fonti di maggioranza – hanno ribadito la volontà di mantenere in ordine i conti pubblici, assicurando che ogni proposta di modifica sia sostenuta da coperture certe e puntuali”.
Si è svolta questa mattina una riunione sulla Manovra convocata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla quale hanno partecipato i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Il confronto, spiegano fonti di maggioranza, “si è svolto in un clima di costruttiva collaborazione e ha consentito di approfondire le diverse fasi dell’iter parlamentare del provvedimento”. L’obiettivo, viene spiegato, è quello di “migliorare ulteriormente l’efficacia dell’impianto complessivo della Manovra, reputato già molto solido, e di procedere in modo unitario nell’esame parlamentare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli impegni assunti dalla maggioranza”.
“Anche a ottobre inflazione oltre il 5%. E l’unica cosa che Meloni sa dire è: non è colpa mia. Eppure l’Italia non solo va male ma sul reddito reale delle famiglie va peggio degli altri. Noi abbiamo proposto la quattordicesima per insegnanti, infermieri, forze dell’ordine. Lo stop all’anticipo delle partite IVA. Misure per aiutare il terzo settore. Dalle parti di Palazzo Chigi però non ci sentono per niente. La legge di bilancio non aiuta il ceto medio, possibile che nessuno se ne renda conto?”. Lo scrive sui social il leader di Iv Matteo Renzi.
“In pensione a 64 anni già dal 2027. Grazie al contributo miliardario che abbiamo chiesto e ottenuto dalle banche permetteremo a decine di migliaia di lavoratrici e lavoratori di andare in pensione non più in 67 ma a64 anni, una scelta di giustizia e buonsenso”. Lo dichiara il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini in un video.
E’ terminata, secondo quanto si apprende, la riunione in videocollegamento tra i leader della maggioranza per fare il punto sulla manovra.
“La legge di bilancio dà risposte concrete a giovani e famiglie: dal congedo parentale all’80% al sostegno agli affitti, fino al libretto previdenziale per i nuovi nati. Noi Moderati lavorera’ per migliorarla sulla sanità, rafforzare la rivalutazione delle pensioni del ceto medio, retrodatare l’avvio del salvadanaio fiscale e aumentare il tetto del 5 per mille. La patrimoniale che e vorrebbe la Sinistra, invece, colpirebbe i risparmi di chi ha lavorato e si è sacrificato per generazioni”. Così il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi.
“Condividiamo l’impianto complessivo della manovra, ma riteniamo che ci siano margini per migliorarla, a partire dalla sanità. Vogliamo non soltanto confermare la card da 300 euro per i pensionati, ma renderla ancora più mirata alle persone che ne hanno maggiormente bisogno, valutando la possibilità di estendere la soglia ISEE fino a 15mila euro per gli over 75”. Così Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e responsabile dei dipartimenti del partito, intervenendo a Inside 24 su RaiNews24. “Un’altra priorità – ha proseguito – è la rivalutazione delle pensioni. Vogliamo dare un segnale concreto a chi ha subito il blocco della rivalutazione e ha pieno diritto di vedersela riconosciuta. Parliamo del ceto medio, non certo di persone ricche, ma di cittadini che hanno lavorato una vita, versato regolarmente i contributi e che meritano un trattamento equo.La nostra attenzione è rivolta anche alle Forze dell’ordine, per le quali intendiamo affrontare alcune questioni previdenziali che attendono da tempo una risposta. Quanto alla social card, se consente a una persona anziana di accedere a un esame diagnostico, contribuendo anche ad alleggerire la pressione sul sistema sanitario pubblico, non vedo alcuna ragione per non sostenerla. È uno strumento concreto per rispondere ai bisogni delle persone più fragili e contribuire a ridurre le liste d’attesa. Questo non significa affatto trascurare la sanità pubblica, anzi. Con questo governo il Fondo sanitario nazionale ha raggiunto il livello più alto nella storia della Repubblica. Ma da liberale ritengo importante ricordare che non basta aumentare le risorse: occorre anche migliorare l’organizzazione e l’efficienza dei servizi, perché una maggiore spesa pubblica non si traduce automaticamente in una migliore qualità dell’assistenza”, ha concluso.
“Sul superbonus paghiamo ancora i danni della demagogia grillina. Il conto è di oltre 170 miliardi di euro. Lo spalma-crediti in manovra nasce per proteggere i conti ma rischia di colpire chi ha agito in buona fede. Per questo vogliamo cambiarlo.Lavoriamo a una deroga per far usare alle piccole imprese i crediti in un’unica soluzione, o almeno spalmarli su meno anni. E sono al vaglio ulteriori correttivi. C’è anche un tema legato alle risorse per la sanità che il governo sta affrontando per dare risposte alle regioni e ai cittadini. In questi anni, e da ultimo con questa manovra, abbiamo fatto il possibile in una situazione geopolitica drammatica che ha determinato la crisi energetica e l’aumento dell’inflazione. Abbiamo ereditato un deficit all’8% e lo abbiamo portato al 3% e siamo l’unico paese europeo del G7 in avanzo primario”. Così a ‘Agorà Extra’, su Rai3, la presidente dei senatori di Forza Italia Stefania Craxi, che poi sul contributo delle banche alla manovra ha osservato: “Io credo che il risparmio degli italiani e chi lo detiene non siano un nemico.Il sistema bancario ha già contribuito negli anni passati e lo fa anche in questa manovra. Non credo debba dare altro. Anche perché le tasse sulle banche sono poi destinate a ripercuotersi sui correntisti.Quello che possiamo e dobbiamo chiedere alle banche è di fare di più per sostenere il nostro sistema produttivo, facilitando l’accesso al credito alle imprese. Questo assolutamente sì”.
“Contrastare gli sprechi alimentari e aiutare le famiglie a fronteggiare il caro prezzi, valorizzando prodotti che troppo spesso finiscono inutilmente tra i rifiuti. Èquesto l’obiettivo del nostro emendamento alla Legge di Bilancio, che introduce incentivi fiscali per gli esercizi commerciali che creano spazi dedicati alla vendita di frutta e verdura con difetti esclusivamente estetici, ma perfettamente idonee al consumo e per le imprese che investono in biodigestori destinati al recupero degli scarti agroalimentari”. Lo dichiara in una nota il deputato PD Emiliano Fossi. “Vogliamo promuovere un modello di economia più sostenibile e circolare, nel quale ciò che oggi viene scartato possa diventare una risorsa e prodotti ancora buoni possano arrivare sulle tavole dei cittadini a condizioni più convenienti. In una fase in cui l’inflazione continua a pesare sulla spesa quotidiana delle famiglie, combattere gli sprechi significa anche difendere il potere d’acquisto e sostenere imprese e consumatori. La sostenibilità ambientale e quella economica devono procedere insieme”, conclude ildem.
“Serve una scala mobile fiscale immediata per proteggere gli italiani dall’ennesima bastonata dell’inflazione. Oggi l’Istat conferma un +5,5% di inflazione a ottobre 2026 su base annua, trainata da energia (+32%), cibi freschi (+7,5%), beni a più alta frequenza di acquisto (+5,8%). Peraltro a queste condizioni l’inflazione acquisita è già al +3,4% per il 2026, livello non solo superiore a tutte le previsioni del Governo ma infinitamente superiore alle condizioni a cui è stato firmato il folle Patto di stabilità Ue e l’altrettanto folle criterio della mini-progressione della spesa netta, che in termini reali significa tagli continui alle spesa del Paese. Noi proporremo alla Manovra, tra i tanti, un emendamento per introdurre una scala mobile fiscale, proposta che abbiamo depositato in Senato già nel 2023. Si tratta di un meccanismo di adeguamento automatico all’inflazione degli scaglioni Irpef, delle detrazioni e delle deduzioni al fine di abbassare le tasse e contrastare il perverso effetto del fiscal drag, che in questi anni ha letteralmente spellato i contribuenti, soprattutto quelli del ceto medio”. Lo comunica il senatore Mario Turco, vicepresidente del M5S e delegato alle politiche economiche e fiscali.
“La manovra ha dimostrato una scarsa attenzione verso le piccole e medie imprese”. Lo afferma Confimprenditori in una nota, che chiede “interventi strutturali al posto di misure spot o di piccoli correttivi”.L’associazione, sottolinea la nota, “ha avanzato tre proposte. La prima è estendere la cedolare secca sugli immobili commerciali anche ai laboratori artigiani. La seconda è aprire alle micro-imprese il fondo per gli elettrodomestici verdi. La terza è sospendere, sempre per le micro-imprese, lo split payment, che sottrae loro liquidità in un momento di gravissime difficoltà”.Sul fronte energia, Confimprenditori chiede di “azzerare per le microimprese la componente fissa degli oneri di sistema. È una misura poco costosa, ma con effetti moltiplicatori in termini di crescita e di abbattimento del costo dell’energia per i soggetti più piccoli e deboli”.”La manovra”, dichiara il Presidente Stefano Ruvolo, “ha dimostrato una scarsa attenzione verso le piccole e medie imprese: servono interventi strutturali, non spot. Le nostre proposte sono concrete e a basso costo per lo Stato, ma possono dare ossigeno a chi oggi è più in difficoltà. Chiediamo al Governo e al Parlamento di tenerne conto”.
“Le banche pagano già più o meno il 40% di tasse sui loro utili, gli altri settori il 30%: paghiamo quindi già dieci punti più degli altri settori. E questo lo facciamo nonostante il fatto che non siamo quelli che beneficiano di più dell’inflazione: è il caro energia a essere a livelli eccessivi, mentre i tassi no. Se il Paese ha bisogno di un contributo le banche devono fare la loro parte. Però se lo devono fare solo le banche, perché è ritenuto politicamente accettabile che siano loro a pagare tutti i buchi di budget, è eccessivo. Il governo prenderà le sue decisioni, e speriamo che queste decisioni siano corrette dal punto di vista legale e istituzionale. Ripeto, se tutta l’economia deve contribuire, lo devono fare tutti i settori, non solo le banche”. Così, intervenendo ad ‘A&F Live – L’economia nell’era della geopolitica’, l’ad di UniCredit Andrea Orcel.
“Dopo il ripristino delle risorse deciso dal Ministero della Cultura a settembre, che ha posto rimedio al grave taglio operato a marzo con il decreto carburanti, è tempo di completare l’opera e ripristinare integralmente il fondo originale istituito nel 2018”. Così il deputato Pd, Andrea De Maria, annunciando la presentazione di un apposito emendamento alla prossima Legge di Bilancio. L’iniziativa punta a sanare la riduzione dei finanziamenti subita negli ultimi anni dai cinque Luoghi della Memoria — Marzabotto, Fossoli, Museo Cervi, Sant’Anna di Stazzema e Risiera di San Sabba — fondamentali per custodire la storia della Resistenza e delle stragi nazifasciste. “I cinque Luoghi della Memoria – sottolinea l’esponente dem – svolgono una funzione insostituibile nel custodire la storia della Resistenza e delle stragi nazifasciste, che rappresentano una parte fondante della nostra identità nazionale e un riferimento essenziale per i valori della Costituzione”. “Lo scorso anno – ricorda De Maria – il Ministro della Cultura Giuli aveva dichiarato la volontà di ripristinare l’intero fondo originario nato da una mia iniziativa parlamentare nel 2018 e poi ridotto dai tagli del Governo negli anni successivi. Ora ci sono le condizioni per tradurre quegli impegni in fatti concreti: se il Governo darà parere favorevole al nostro emendamento in sede di Legge di Bilancio, potremo finalmente restituire a questi presidi di civiltà e democrazia le risorse di cui hanno bisogno per continuare al meglio la loro attività”.
“Giorgia Meloni e il suo governo si erano presentati al paese dicendo di voler cambiare l’Italia. Erano nati ‘pronti’. Annuncio di ben tre riforme, Ponte sullo Stretto e tante altre promesse. Dopo quattro anni non mantenute. Le riforme sono state bocciate dal popolo italiano, dalla Consulta o messe nel cassetto. Nel frattempo la pressione fiscale è ai massimi storici. Dopo quattro anni l’unico risultato che Giorgia Meloni porta a casa è una legge elettorale fatta per conservarsi la poltrona. E ora nell’ultima Manovra spunta un maxi condono edilizio, utile a raschiare il barile delle poche risorse a disposizione. Contro questa ultima vergognosa porcata in Parlamento faremo le barricate. Siamo al fallimento dell’epopea meloniana: il governo della destra che doveva rivoltare il paese, finisce con un condono da classico governo balneare”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.
“Giorgia Meloni segue le orme di Berlusconi: legalizza l’illegalità e premia chi ha violato la legge per incassare voti alla vigilia delle elezioni. Il maxi-condono di Fratelli d’Italia, esteso a tutto il territorio nazionale insieme alla riapertura di quello del 2003, è l’ennesimo schiaffo ai cittadini onesti. A pagare, come sempre, sono le famiglie che hanno acceso un mutuo e fatto sacrifici per costruirsi casa rispettando le regole.Questa destra, invece, manda un messaggio chiaro: chi ha costruito abusivamente, anche in aree vincolate, prima o poi sarà perdonato. E il conto lo pagheranno gli onesti anche con le tasse. Strade, fogne, acqua, illuminazione per le case condonate le finanziano i Comuni, cioè chi la legge l’ha sempre rispettata. Con i condoni del 1985 e del 1994 lo Stato ha incassato meno di mille euro per domanda: briciole rispetto ai costi per portare i servizi a quelle case. Quella dei condoni è una storia fallimentare. Dopo il condono di Craxi del 1985 e i due di Berlusconi del 1994 e del 2003, nei Comuni giacciono ancora circa 5 milioni di domande mai esaminate. Solo tra il 1994 e il 1998 sono state costruite 232 mila case abusive, oltre 32 milioni di metri quadrati di cemento illegale. Ogni annuncio di condono ha alimentato nuovo abusivismo: oggi nel Mezzogiorno si costruiscono 42 case abusive ogni 100 legali, e solo un’ordinanza di demolizione su cinque viene eseguita. L’abusivismo devasta il territorio, aumenta il rischio idrogeologico e mette in pericolo vite umane. Ci opporremo in Parlamento con ogni mezzo a questa vergogna”. Così Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e portavoce dei Verdi.
“La Manovra ha fatto degli errori che il Paese non si può permettere. Il taglio nelle scuole, per esempio, perché ci sono 7.000 docenti e personale ATA che si aggiungono ai 7.000 dell’anno scorso. Qui siamo intervenuti tutti, anche le forze di opposizione, oltre ai rappresentanti degli studenti e dei docenti, e il governo ha fatto retromarcia. Nella scuola c’è un problema di 100.000 precari. Significa che gli insegnanti di sostegno, anche per le famiglie con studenti e ragazzi disabili, hanno molte difficoltà perché cambiano continuamente. Dobbiamo cercare di stabilizzare, ovviamente non tutti, ma progressivamente. Un altro punto è il problema degli stipendi degli insegnanti, che sono molto bassi. Per quanto riguarda la sanità, speriamo che il governo possa fare anche qui retromarcia; una retromarcia che sarebbe una soluzione di responsabilità seria”. Così il leader M5S Giuseppe Conte intervenendo a ‘Mattino 5’ su canale 5. “In questo momento, anche i presidenti delle regioni di centro-destra dicono che con quel finanziamento molti ospedali affronteranno momenti di forte criticità. Un altro aspetto macroscopico è il fatto che c’è un grande finanziamento per quegli investimenti che sono programmati per la sanità privata. Sono usciti i dati: il contributo dei privati alla sanità è aumentato del 6% rispetto all’anno precedente. Dobbiamo invece potenziare la sanità pubblica rispetto a quella privata; quindi qui bisogna assolutamente intervenire”, ha aggiunto.
“Ci riprovano. Il governo pensa al condono edilizio estendendolo a tutto il territorio nazionale. È sempre stato uno dei tratti distintivi della destra: utilizzare i condoni per cercare di raccattare voti. Ma gli italiani non sono stupidi e non cadranno in questa trappola. Un condono edilizio premia chi ha violato le regole, dà ragione a chi ha saccheggiato il territorio e mortifica chi ha rispettato la legge. E allora chi ha costruito rispettando le regole ha sbagliato? Il messaggio è devastante: costruite abusivamente, tanto prima o poi arriverà una sanatoria. La destra si illude di recuperare consenso con l’ennesimo regalo all’illegalità. Ma non sarà un condono a cancellare la crisi economica, il caro energia, le liste d’attesa negli ospedali, i salari insufficienti e le difficoltà delle famiglie ad arrivare alla fine del mese. Mentre gli italiani fanno i conti con il carovita, il governo Meloni pensa ad aumentare le spese militari, a riempire gli arsenali di armi e ora tira fuori dal cilindro un altro condono. È un governo lontano dai problemi reali delle persone. Diciamo no al condono edilizio. Ci batteremo contro questo ennesimo regalo all’illegalità, per difendere il territorio, l’ambiente e i diritti di chi rispetta le regole”. Lo dichiara Sandro Ruotolo, componente della segreteria nazionale del Pd ed europarlamentare.
“In questa legge di bilancio ci sono tasse continue, 700 milioni in più, e nessuno dei provvedimenti promessi, su pensioni, scuola e sanità. Dopo cinque anni, scopriamo che l’abolizione della Fornero anche quest’anno la faranno l’anno prossimo. Di questa Manovra non si capisce bene il contenuto, siamo a fine legislatura e questa maggioranza ci sta fornendo uno spettacolo inedito. Abbiamo già il record storico di pressione fiscale e si continuano ad alzare le tasse. Altro che governo asburgico. Qui abbiamo un ministro dell’economia che non sa nemmeno fare i conti”. Lo dice a Sky Start la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva-Casa Riformista.
Interventi di ristrutturazione, redistribuzione degli spazi interni mediante lo spostamento o la creazione di tramezzi, la realizzazione di un secondo bagno in un ripostiglio: con un emendamento alla Manovra, Fratelli d’Italia propone una nuova sanatoria edilizia sull’intero territorio nazionale. La notizia è anticipata da Repubblica. Secondo quanto si legge nell’emendamento visionato da LaPresse, “sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all’Allegato 1, Tipologie da 1. a 6., nell’ambito dell’intero territorio nazionale”. L’obiettivo principale è dare la possibilità di sanare gli abusi in Campania, che non aveva aderito al condono del governo Berlusconi del 2003. Le difformità non devono rientrare “nei casi di insuscettibilità assoluta di sanatoria”, ad esempio in immobili in aree soggette a vincoli o concessioni. “Ai fini della sanatoria, per le costruzioni in zona sismica, rimane, in ogni caso, ferma la necessità che l’intervento risulti conforme alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche vigenti sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento del rilascio del titolo in sanatoria”, si legge ancora, “entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le regioni devono adottare una legge di attuazione del presente comma con la quale sono determinate le possibilità, le condizioni e le modalità per l’ammissibilità a sanatoria delle predette tipologie di abuso edilizio”.