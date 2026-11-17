E’ in corso, in video collegamento, il vertice dei leader del centrodestra sulla legge di bilancio. Il confronto di questa mattina segue quelli andati in scena nelle scorse settimane tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi moderati Maurizio Lupi e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. La riunione inoltre arriva dopo il ciclo di audizioni parlamentari e gli incontri con le parti sociali e le associazioni datoriali, e le richieste di modifiche al testo della manovra arrivate da più parti. Oggi alle 18 è intanto fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.