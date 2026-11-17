Molti più dei 5.700 dello scorso anno al Senato, e dei 4.500 di due anni fa a Montecitorio. È record di emendamenti per l’ultima Manovra della legislatura. Nella valanga di quasi 7mila proposte arrivate in commissione Bilancio, di cui oltre 1.800 della maggioranza, ci sono le bandierine dei partiti, ma anche molte richieste dai territori. “Il record? L’anno prossimo si vota e ci sono le preferenze”, ragionano molti parlamentari.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti (Foto Mauro Scrobogna/LaPresse)

Il condono edilizio

Torna il condono edilizio, uscito in extremis lo scorso anno dal fascicolo in una drammatica notte con le “barricate” dell’opposizione e trasformato in ordine del giorno. I leader della maggioranza hanno siglato un’intesa politica: l’obiettivo è sbloccare le pratiche pregresse rimaste ferme nei Comuni, fissando tempi certi per le risposte salvo vincoli sismici o idrogeologici, e riaprire il condono del 2003, cui la Campania non aveva aderito, e restano – fanno presente da FdI – 50mila posizioni aperte. Sul tavolo anche la regolarizzazione di piccole difformità non strutturali su scala nazionale. Pronto un emendamento di Fratelli d’Italia e uno di Forza Italia, che punta a destinare eventuali extra-gettiti al caro materiali.

Dalle pensioni alla rottamazione, passando per la Zes unica

Tra le misure più contestate dai sindacati, il meccanismo di décalage per l’adeguamento delle pensioni all’inflazione trova spazio negli emendamenti di Lega e FI per estendere la rivalutazione piena dall’attuale soglia di quattro volte il minimo (circa 2.440 euro) fino a cinque o sei volte. Ma il Carroccio, che ha depositato circa 700 emendamenti, rilancia anche su Quota 64 dal 2027, chiedendo di aumentare del 30% il fondo per la flessibilità delle pensioni già previsto in manovro per 850 milioni. E 160 milioni per aumentare a 10mila i militari di Strade Sicure.

Alberto Gusmeroli, responsabile economia del partito e relatore della Manovra, rilancia anche la sua storica battaglia sulla rottamazione, con la riapertura per i decaduti della quater e della quinquies. Tra le richieste, anche la Zes unica nazionale e la conferma dello stop ai tagli alla scuola, sui quali il governo si è impegnato nell’incontro con i sindacati di venerdì scorso. Per coprire l’anticipo della pensione, su base volontaria, a 64 anni Matteo Salvini torna a battere cassa agli istituti di credito proponendo un aumento dell’Ires sulle banche.

Il pacchetto di Fratelli d’Italia

Più contenuto, ma mirato, il pacchetto di emendamenti di Fratelli d’Italia (circa 300 proposte), che oltre alla sanatoria campana, interviene su exit tax per evitare fenomeni di dumping fiscale, sul payback sanitario, farmaci innovativi e sgravi sui rinnovi contrattuali degli under 30.

Gli emendamenti di Pd, M5S e Avs per la Manovra 2027

Dall’altra parte dell’emiciclo, le opposizioni alzano le barricate. Il Pd deposita 1.600 emendamenti – più 18 unitari con le altre forze di minoranza – per rifinanziare sanità, scuola, agricoltura, fondo affitti e transizione ecologica. Il Movimento 5 Stelle risponde con 1.500 proposte contro il carovita e il fiscal drag: dal taglio automatico degli scaglioni Irpef legato all’inflazione alla no tax area a 20mila euro, a un “fondo sovrano di sviluppo” da 100 miliardi. Le coperture individuate dai pentastellati passano per una tassazione strutturale sugli extraprofitti bancari ed energetici, una patrimoniale sulle grandi ricchezze finanziarie e il dirottamento delle risorse destinate alla difesa e al Ponte sullo Stretto.

Tra le circa 500 proposte di Avs, la stabilizzazione dei ricercatori, la proposta del capogruppo in commissione Marco Grimaldi per stornare 3 miliardi dalla difesa alla sanità e la “legge clima” di Angelo Bonelli.