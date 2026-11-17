Entra nel vivo il cantiere parlamentare per le modifiche alla manovra. Mentre i gruppi lavorano alle proposte in vista della scadenza per il deposito in commissione Bilancio alla Camera, è atteso per stamattina un nuovo vertice dei leader di maggioranza per sciogliere i nodi ancora aperti. Saranno almeno 5mila gli emendamenti, si calcola nei corridoi di Montecitorio.

Non ci saranno quelli sulle pensioni da parte della Lega, che allenta il pressing su Quota 64. La possibilità di uscire dal lavoro con il contributivo a 64 anni su cui il partito di Matteo Salvini tambureggia da settimane resta l’obiettivo, ma non rientrerà nel carosello delle proposte di modifica. In manovra è stato appuntato un fondo da 850 milioni per la flessibilità in uscita che la Lega ha voluto per destinare a quell’obiettivo, scontrandosi con la freddezza degli alleati, soprattutto di FdI. L’accordo fatto alla vigilia del Cdm era utilizzare quelle risorse in successivo provvedimento, con tutte le incognite che comporta aprire il vaso di Pandora di una riforma delle pensioni a pochi mesi dalla scadenza della legislatura. “Ci sarà. Dato che è un capitolo abbastanza importante, invece di metterlo dentro a emendamenti della finanziaria, sarà oggetto di un provvedimento a parte”, ragiona il senatore Claudio Borghi: “Quei fondi che ci sono per un inizio, gli 800 milioni che secondo me saranno di più, servirà per fare un anticipo per le casse dello Stato. Quello che pensiamo di fare noi è dare risposta a tante situazioni che non possono essere tipizzate. La nostra idea è quella di poter consentire a chi vuole, con assoluta opzionalità, di andare in pensione a 64 anni optando per il sistema contributivo”.

“Lo avevamo detto da tempo, sulle pensioni le promesse della Lega assomigliano a un assegno postdatato. Oggi no, domani forse, dopodomani sicuramente”, punge il Pd, con Arturo Scotto. Al quale poi Borghi controreplica: “Ma quando mai noi abbiamo parlato di emendamenti sulle pensioni? È da quando è stato scritto il testo che diciamo che il fondo per opzione 64 è lì, non si tocca e lo allocheremo con provvedimento ad hoc subito a gennaio”.

Il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, che da settimana porta avanti il piano per Quota 64, si limita a dire: “Stiamo lavorando, modo e tempi li decideremo prossimamente”. Del resto, la Lega ha già incassato la retromarcia sui tagli al personale della scuola, e di temi ne restano tanti sul tavolo su cui serpeggia il malumore della coalizione: le risorse per la sanità, invocate dalla Regioni, la modifica sulla spalma-crediti del Superbonus chiesta da banche e imprenditori, la rivalutazione delle pensioni, la stabilizzazione del taglio dell’Irpef. Occorre approntare le coperture. E Matteo Salvini non esclude di bussare ancora alla porta delle banche: “Se il Parlamento riterrà di chiedere un contributo aggiuntivo, visto che c’è il tema della scuola e della sanità su cui intervenire, la Lega ovviamente sarà in prima fila”.

“Non credo – ribadisce la posizione di Forza Italia Antonio Tajani – che si debbano chiedere altri contributi alle banche. Basta chiedere aiuti a questo settore che già ha dato molti, anche negli scorsi anni”.

Il termine per depositare gli emendamenti in commissione Bilancio alla Camera scade oggi alle 18. Nei gruppi si lavora senza sosta per mettere a punto le modifiche, ognuna delle quali dovrà prevedere un’adeguata copertura, pena la tagliola della inammissibilità. Verrà poi fissato il termine per i segnalati, le proposte di modifica che ogni gruppo propone portare all’esame, per inizio della prossima settimana. Anche se di prassi i giochi si compiono negli ultimi giorni, quando le modifiche sostanziali vengono raccolte negli emendamenti dei relatori, che negli ultimi anni sono stati ribattezzati ‘mini-maxi’ in cui confluiscono le modifiche del governo.