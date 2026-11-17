Vola l’inflazione a ottobre 2026. L’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra una variazione pari a +1,0% su base mensile e a +5,5% su base annua (da +4,2% del mese precedente). Lo comunica l’Istat, sottolineando come la stima preliminare fosse a +5,4% e che la crescita dei prezzi si attesti “a un livello appena al di sopra di quello registrato ad agosto 2023, pari al +5,4%”.

Inflazione influenzata da energetici, alimentari e trasporti

La dinamica dell’inflazione su base tendenziale è influenzata prevalentemente dall’andamento dei prezzi degli energetici, regolamentati (da +25,8% a +61,6%) e non (da +22,5% a +29,8%), di quelli degli alimentari non lavorati (da +5,5% a +7,5%) e dei servizi relativi ai trasporti (da +1,6% a +3,2%). La variazione congiunturale dell’indice generale riflette invece soprattutto l’aumento dei prezzi degli energetici, regolamentati (+20,3%) e non (+5,3%), degli alimentari non lavorati (+1,8%) e dei servizi relativi ai trasporti (+1,3%). Diminuiscono su base mensile i prezzi dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (-0,9%).

A ottobre, aggiunge l’Istat, l’’inflazione di fondo’, calcolata al netto degli energetici e degli alimentari freschi, accelera (da +1,6% a +2,0%), così come quella al netto dei soli beni energetici (da +2,0% a +2,5%). L’accelerazione del ritmo di crescita dei prezzi dei Beni (da +5,4% a +7,6%) è marcatamente più ampia di quella dei Servizi (da +2,6% a +3,0%). Il differenziale tra il comparto dei servizi e quello dei beni si porta, dunque, da -2,8 a -4,6 punti percentuali. In accelerazione a ottobre, su base annua, risultano sia i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona (da +1,5% a +2,3%) che compongono il cosiddetto ‘carrello della spesa’, sia quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto (da +5,2% a +5,8%). Lo comunica l’Istat.

Istat: a ottobre inflazione acquisita pari al 3,4%

L’inflazione media del 2026 acquisita a ottobre è pari a +3,4% per l’indice generale e a +1,9% per la componente di fondo. Lo comunica l’Istat. L’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) registra una variazione pari a +1,2% su base mensile e a +5,6% su base annua (da +4,2% del mese precedente), confermando la stima preliminare. L’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, registra una variazione congiunturale pari a +1,1% e una tendenziale di +5,4%.

Codacons: “Arriva la stangata di Natale, +1.836 euro spesa a famiglia”

“Gli italiani devono prepararsi ad una stangata di Natale determinata dai forti rincari di prezzi e tariffe che stanno caratterizzando diversi comparti”. Lo afferma il Codacons commentando i dati definitivi dell’Istat sull’inflazione. “In base allo studio realizzato dall’associazione, con un tasso al 5,5% la spesa totale annua di una famiglia “tipo”, a parità di consumi, sale in media di +1.836 euro annui, mentre un nucleo con due figli si ritroverebbe a spendere +2.388 euro, qualora i prezzi dovessero mantenersi ai livelli attuali”, aggiunge il Codacons.

“Un incremento dei listini al dettaglio che mette a rischio i consumi di Natale, considerate le prossime spese che dovranno affrontare gli italiani – avvisa il Codacons – L’accensione degli impianti di riscaldamento peserà come un macigno sulle tasche delle famiglie, considerato che sul mercato tutelato il gas rincara ad ottobre del +61,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, +35,7% sul mercato libero; il gasolio da riscaldamento segna invece un +45,6% su anno”.

Anche per gli acquisti alimentari, aggiunge l’associazione, “la spesa si prevede in forte aumento, con i prezzi degli alimentari non lavorati che rincarano addirittura del +7,5% su anno, e sarà sensibilmente più costoso anche spostarsi: le tariffe nel settore dei trasporti registrano un incremento del +9,4% su base annua, con punte del +19,5% per i voli europei”. “A causa dei forti rincari di prezzi e tariffe gli italiani devono prepararsi ad una stangata di Natale che svuoterà i portafogli incidendo su redditi e potere d’acquisto delle famiglie – denuncia il Codacons – Ci chiediamo cosa aspetti ancora il governo ad intervenire per frenare l’escalation senza sosta dei listini che giorno dopo giorno impoverisce una fetta crescente di popolazione”.