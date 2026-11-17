Il Consiglio d’Amministrazione della finlandese Iceye ha lanciato un’opa su Avio per acquisire la totalità delle azioni a un prezzo di 41 euro per ciascuna azione. Lo comunica la società in una nota. L’offerta “rappresenta un premio del 21,3% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni Avio registrato il 16 novembre 2026. Tale valore riflette inoltre un premio del 29,6% rispetto al prezzo medio ponderato per i volumi a un mese e del 34,8% rispetto al prezzo medio ponderato per i volumi a tre mesi, calcolati entrambi al 16 novembre 2026”. Iceye intende unire le forze con Avio per creare un’azienda europea nel settore spaziale e della difesa, caratterizzata da un’integrazione verticale. In Europa cresce la necessità di disporre di capacità sovrane in ambito spaziale e di difesa. Poiché lo sviluppo della capacità industriale necessaria a soddisfare tale domanda richiede anni, è fondamentale investire fin da ora”, si legge nella nota. Vola in Borsa il titolo di Avio. Le azioni dell’azienda sono in rialzo del 13,4%, scambiate a 38,67 dollari per azione.

ICEYE announces tender offer for all the shares of Avio S.p.A. to create a combined European sovereign space champion. https://t.co/VuAoDzWQ5k https://t.co/Q7IGLU0fgM — ICEYE (@iceye_global) November 17, 2026

Ceo Iceye: “Con Avio possiamo realizzare sistemi spaziali made in Europe”

“I governi necessitano di un controllo sulle proprie infrastrutture spaziali critiche, e l’Europa ne ha un bisogno ancora maggiore. Avio ha sviluppato le capacità di lancio e propulsione su cui l’Europa fa affidamento. Grazie al capitale a lungo termine di ICEYE, possiamo integrare la catena di fornitura, incrementare la produzione e rafforzare i programmi europei che già dipendono da Avio. Insieme, siamo in grado di realizzare, lanciare e gestire sistemi spaziali sovrani in modo completo – ‘made in Europe’ – al servizio dei governi di tutto il mondo”. Così Rafal Modrzewski, ceo e co-fondatore di Iceye, in merito all’opa lanciata sull’italiana Avio.

Iceye: “Preserviamo il marchio Avio e manteniamo forza lavoro”

L’Italia “rimarrebbe il fulcro delle attività di Avio nel campo dei lanci e della propulsione: Iceye intende preservare il marchio Avio e la sua identità industriale italiana, mantenere l’attuale forza lavoro, onorare gli impegni presi con clienti e partner europei e statunitensi, e proseguire con gli investimenti già pianificati negli Stati Uniti”. È quanto si legge nella nota con la quale la società finlandese ha annunciato l’opa su Avio. Iceye “prevede di investire in Italia un ulteriore miliardo di euro nell’arco di cinque anni – che si aggiunge ai piani di Avio già esistenti in ambiti quali capacità produttiva, ricerca e sviluppo (R&S), test, proprietà intellettuale, integrazione verticale, filiera dei fornitori italiani e programmi conformi ai criteri ESG – con la prospettiva di creare fino a 400 nuovi posti di lavoro altamente qualificati nel Paese”.