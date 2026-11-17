Recuperare case coloniche, corti agricole e piccoli insediamenti rurali abbandonati o sottoutilizzati, trasformandoli in abitazioni accessibili, sostenibili e capaci di rispondere alle esigenze delle comunità locali, senza cancellarne l’identità storica e culturale. È l’obiettivo di Ruralise – Revitalising Rural Communities, il progetto europeo a cui partecipa il Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara, chiamato a coordinare le attività di progettazione partecipata in sei territori pilota europei. In Italia la sperimentazione riguarderà l’Emilia-Romagna, dove l’Ateneo collaborerà con il GAL DELTA 2000 per studiare nuove possibilità di riuso del patrimonio edilizio rurale.

Cos’è Ruralize

Finanziato dall’Unione Europea attraverso il programma Horizon Europe e avviato nel settembre 2026, RURALISE coinvolge 17 organizzazioni di 9 Paesi, coordinate dall’Institute for European Energy and Climate Policy (IEECP). Il progetto, della durata di 38 mesi, svilupperà e sperimenterà soluzioni in sei territori pilota situati in Italia, Finlandia, Norvegia, Irlanda, Grecia e Bulgaria, con l’obiettivo di favorire un nuovo modello abitativo rurale, economicamente accessibile, sostenibile e resiliente ai cambiamenti climatici.

L’iniziativa nasce dalla necessità di affrontare alcune delle trasformazioni che interessano le aree rurali europee. Allo spopolamento e all’invecchiamento della popolazione si accompagnano infatti l’aumento delle abitazioni vuote o degradate e, in alcuni territori, la diffusione di seconde case e affitti turistici che contribuiscono all’aumento dei prezzi, rendendo più difficile l’accesso alla casa, soprattutto per le fasce più fragili della popolazione. Allo stesso tempo, questi territori conservano un patrimonio di risorse sociali, culturali e naturali che può rappresentare un punto di partenza per il loro rilancio.

“Il fenomeno riguarda da vicino anche Ferrara. Secondo il Censimento permanente ISTAT, con dati al 31 dicembre 2024, la provincia è la più anziana dell’Emilia-Romagna, con un’età media di 49,8 anni contro i 47,1 della regione. Nel distretto Sud-Est del Ferrarese, che comprende l’area del Delta del Po, Comacchio, Argenta e Portomaggiore, la popolazione residente è diminuita del 6,12% tra il 2014 e il 2024, mentre nello stesso periodo quella regionale è cresciuta dello 0,47%, secondo IRES Emilia-Romagna.

In Italia abitate solo il 55% delle abitazioni rurali

Anche i dati sul patrimonio abitativo mostrano quanto la sfida sia articolata. In Italia, nel 2023, solo il 55% delle abitazioni situate nelle zone rurali risultava occupato da residenti, contro l’84,5% nelle città, secondo ISTAT. “La parte restante non corrisponde necessariamente a edifici abbandonati: comprende anche seconde case e abitazioni utilizzate da persone non residenti”, osserva Emanuele Piaia, professore e responsabile scientifico dell’unità di ricerca ferrarese. “La dimensione sociale del problema emerge anche a livello europeo: secondo Eurostat, nel 2025 il 21,4% della popolazione residente nelle aree rurali dell’Unione era a rischio di povertà o esclusione sociale, il valore più alto rispetto alle città (21,0%) e ai piccoli centri e periferie (20,5%). Non è un indicatore specifico delle difficoltà abitative, ma aiuta a comprendere perché il recupero degli edifici debba accompagnarsi a soluzioni accessibili e inclusive” continua Piaia.

Il caso pilota italiano si concentrerà sull’Emilia-Romagna, dove il Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara lavorerà insieme al GAL DELTA 2000 per individuare possibili strategie di recupero di abitazioni agricole, case coloniche e nuclei rurali sottoutilizzati. La ricerca approfondirà le modalità per conservarne l’identità, migliorarne il comfort abitativo, ridurre i consumi energetici e sviluppare soluzioni economicamente sostenibili, anche attraverso forme dell’abitare capaci di rispondere alle esigenze di generazioni diverse.

Il ruolo dell’Ateneo ferrarese si estenderà anche agli altri territori coinvolti nel progetto. Il Dipartimento coordinerà infatti i laboratori di progettazione partecipata e l’elaborazione delle proposte operative per abitazioni e spazi comuni. Attraverso il cosiddetto co-design, abitanti, amministrazioni, associazioni, imprese e ricercatori saranno coinvolti nella definizione delle possibili soluzioni. L’analisi dei dati relativi ai prezzi delle abitazioni, agli affitti e ai cambiamenti demografici sarà affiancata dall’ascolto delle comunità, per individuare interventi coerenti con le caratteristiche e i bisogni dei diversi territori.

Una parte centrale del lavoro riguarderà la verifica della concreta realizzabilità delle proposte. Il gruppo di ricerca ferrarese coordinerà la traduzione delle soluzioni condivise in schemi progettuali e percorsi di attuazione, valutandone fattibilità, costi, consumi energetici e impatti ambientali. Tra i risultati attesi figurano mappe dei bisogni abitativi, indicazioni a supporto delle politiche locali e modelli di riqualificazione replicabili, orientati alla realizzazione di edifici a consumi energetici molto bassi e maggiormente resilienti agli effetti del cambiamento climatico.

La piattaforma online Ruralise Studio

Dati, esperienze e soluzioni confluiranno nel Ruralise Studio, una piattaforma online pensata per mettere a disposizione di Comuni, professionisti e cittadini strumenti utili a compiere scelte informate sul recupero e sulla valorizzazione del patrimonio abitativo rurale. RURALISE non prevede, in questa fase, l’avvio di cantieri già definiti, ma la costruzione di strategie e modelli di intervento adattabili a contesti differenti, in linea con le iniziative europee per lo sviluppo rurale e il recupero del patrimonio edilizio esistente. Per l’Università di Ferrara rappresenta un’opportunità per mettere la propria esperienza di ricerca al servizio del futuro dei piccoli paesi e delle comunità che li abitano.

“Con RURALISE il Dipartimento di Architettura torna ad affrontare un tema che gli è particolarmente caro: l’edilizia rurale”, aggiunge il Professor Piaia, “Per il nostro gruppo di ricerca si tratta della prosecuzione di attività di valorizzazione e recupero del patrimonio esistente, anche di valore storico e culturale, divenute centrali negli ultimi anni, che non costituiscono soltanto testimonianze del passato, ma divengono importanti risorse per il futuro dei nostri territori”. “Recuperare una casa, specie in contesti rurali, non basta se intorno mancano servizi e opportunità”, conclude Piaia. “La ricerca deve creare relazioni tra competenze tecniche e conoscenza dei luoghi: il confronto con le persone ci aiuterà a valutare possibilità di riuso, materiali, costi e benefici concreti per la comunità”.