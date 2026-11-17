Il commissario europeo all’Economia Valdis Dombrovskis in conferenza stampa alla presentazione delle previsioni economiche autunnali ha esposto le stime aggiornate dell’Eurozona e dell’Italia, ipotizzando una prossima uscita del nostro Paese dalla procedura di deficit. “Nel 2026, dodici Stati membri hanno registrato disavanzi superiori al 3% del Pil. Si prevede che, entro il 2028, tale numero salirà a sedici. Per il 2027, i disavanzi più elevati sono attesi in Polonia, Romania, Belgio, Francia, Ungheria e Slovacchia; in questi Paesi, il disavanzo dovrebbe raggiungere almeno il 5% del Pil. È dunque evidente che siamo giunti a un momento cruciale per la politica di bilancio. Gli Stati membri devono rispondere adottando bilanci che prevedano politiche fiscali prudenti, in linea con il nostro quadro di riferimento”.

“Se i dati consuntivi del 2026 verranno confermati, quest’anno il disavanzo di bilancio si attesterà al 3%. Valuteremo i disavanzi di bilancio per il 2027 e il 2028, verificando se l’eccedenza rispetto al 3% del Pil sia pienamente giustificata dal ricorso alla flessibilità di bilancio, tramite le clausole di salvaguardia nazionali per la difesa e la resilienza energetica, di cui l’Italia ha fatto richiesta. Qualora fosse effettivamente così, potremmo procedere alla chiusura della procedura per deficit eccessivo nei confronti dell’Italia in primavera”.

Pil, Ue rivede al rialzo le stime dell’Italia: +1% nel 2026 e +0,7% nel 2027

Nelle previsioni economiche autunnali, la Commissione europea rivede al rialzo le stime del Pil per l’Italia al +1% nel 2026, rispetto al +0,5% dei dati primaverili, e al +0,7% rispetto alla stima precedente dello +0,6%. Per il 2028 il dato è atteso al +0,8%. “La crescita del Pil reale – evidenzia l’Esecutivo europeo nella parte dedicata all’Italia – ha registrato un’accelerazione nel primo semestre del 2026, per poi rallentare nel terzo trimestre; per l’intero anno 2026 si prevede una crescita dell’1,0%. È atteso un rallentamento dei consumi privati, poiché l’inflazione incide sul reddito disponibile, mentre gli investimenti continuano a crescere, sostenuti dalle opere pubbliche finanziate dal dispositivo per la ripresa e la resilienza (Rff). Dato che si prevede una crescita delle importazioni di beni superiore a quella delle esportazioni, a fronte di un export di servizi – trainato dal turismo – che supera le importazioni, il contributo del commercio estero netto alla crescita del Pil risulterà neutro. Per il 2027, si stima un incremento del Pil reale dello 0,7%, a causa di un’espansione più contenuta della domanda interna. I consumi delle famiglie risentiranno ancora dell’impatto persistente dei prezzi elevati dell’energia. Sebbene molte imprese mantengano bilanci solidi, condizioni di finanziamento meno favorevoli e prospettive economiche incerte pesano sulle loro decisioni di investimento. Si prevede che il commercio estero netto darà un contributo positivo alla crescita, grazie a una dinamica delle importazioni più moderata, che riflette una domanda interna debole”. Nel 2028, “la crescita del prodotto reale dovrebbe aumentare marginalmente allo 0,8%. La crescita dei consumi delle famiglie è attesa in graduale ripresa, favorita dal recupero del potere d’acquisto. Il commercio estero netto continuerà a sostenere la crescita, mentre gli investimenti subiranno un rallentamento, a causa di un minore sostegno pubblico e di tassi di interesse più elevati”.

Le previsioni economiche dell’autunno 2026 della Commissione europea indicano una crescita del Pil reale dell’aerea dell’euro dell’1,2% nel 2026, superiore rispetto allo 0,9% stimato in primavera. Invariata invece la stima dell’1,2% per il 2027, per poi registrare ancora una lieve crescita nel 2028 all’1,3%. Andamento simile per il Pil dell’Ue atteso all’1,4% nel 2026, in aumento rispetto all’1,1% stimato in primavera. Si prevede che la crescita continui all’1,4% nel 2027, per poi aumentare all’1,5% nel 2028.

Ue: deficit Italia sotto il 3% nel 2026, al 3,5% nel 2027

Il deficit italiano nel 2026 rimane stabile rispetto alle scorse previsioni primaverili restando sotto la soglia del 3%. Stando alle stime autunnali della Commissione europea, quest’anno si attesta al 2,9%. Nel 2027, il dato è atteso in aumento al 3,5% del Pil, rispetto al 2,9% delle stime primaverili, per poi scendere al 3,2% nel 2028. “Nel 2026 – si legge nella parte dedicata all’Italia -, il deficit delle amministrazioni pubbliche è previsto in lieve riduzione al 2,9% del Pil, a fronte di un avanzo primario che sale all’1,2% del Pil e di una spesa per interessi che aumenta di 0,3 punti percentuali di Pil, risentendo del rialzo dei rendimenti, in particolare sui titoli indicizzati all’inflazione. Il gettito fiscale dovrebbe stabilizzarsi in rapporto al Pil. L’ulteriore riduzione dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per i contribuenti a reddito medio e un’agevolazione fiscale temporanea su alcune componenti della retribuzione sono integralmente compensate da un aumento della tassazione a carico di istituzioni finanziarie e compagnie assicurative. Le riduzioni temporanee delle accise sui carburanti frenano la crescita del gettito delle imposte indirette. Sul fronte della spesa, la diminuzione dei trasferimenti in conto capitale destinati alla ristrutturazione di immobili è compensata da un incremento degli investimenti pubblici, sostenuti anche dai fondi del Rrf, mentre la spesa primaria corrente rimane stabile in rapporto al Pil”.

Il debito pubblico dell’Italia scende nel 2026 al 137,9% sul Pil, rispetto al 138,5% delle scorse previsioni primaverili della Commissione europea. Il rapporto debito pubblico/Pil è destinato a risalire al 138,8% nel 2027 (era al 139,2% nei dati precedenti) per poi calare al 138,2% nel 2028. “Il rapporto tra debito pubblico e Pil – osserva la Commissione europea nella parte dedicata all’Italia – è destinato a diminuire dal picco del 138,8% raggiunto nel 2027 al 138,2% entro la fine del 2028. I differenziali tra tassi di interesse e tassi di crescita, nonché gli ingenti aggiustamenti stock-flusso che hanno determinato un aumento del debito, legati ai crediti d’imposta per la ristrutturazione degli alloggi che hanno inciso sul disavanzo negli anni precedenti, dovrebbero determinare un aumento del rapporto debito pubblico/Pil nel periodo 2026-27, mentre le eccedenze primarie previste rimangono limitate”.