Ue, via libera della Commissione all’acquisizione di Commerzbank da parte di Unicredit

La Commissione europea ha approvato incondizionatamente, ai sensi del Regolamento Ue sulle concentrazioni, la proposta di acquisizione di Commerzbank da parte di UniCredit, che aveva già ricevuto il via libera della Bce. La Commissione ha concluso che l’operazione non solleverebbe problemi di concorrenza nello Spazio economico europeo. “Il consolidamento transfrontaliero del settore bancario dell’Ue può contribuire a superare la frammentazione economica nazionale, sbloccare economie di scala e rafforzare il mercato unico, migliorando così la competitività delle banche dell’Ue e la loro capacità di finanziare l’economia europea”, si legge in una nota della Commissione.

“Quote di mercato combinate nei servizi bancari in Germania moderate”

La Commissione ha esaminato l’impatto dell’operazione sui mercati dei servizi bancari in Germania. UniCredit opera su tali mercati attraverso la sua controllata HypoVereinsbank, le cui attività si sovrappongono a quelle di Commerzbank nella fornitura di praticamente tutti i servizi bancari al dettaglio e alle imprese. Sulla base della propria indagine di mercato, la Commissione ha constatato che “le quote di mercato combinate di UniCredit e Commerzbank nei mercati dei servizi bancari in Germania sono moderate. L’unica eccezione è rappresentata dalla finanza commerciale, dove entrambe le banche detengono una forte posizione di mercato legata agli strumenti di credito documentario quali le lettere di credito o le garanzie”. La Commissione ha tuttavia constatato che “in questo settore esistono numerosi fornitori alternativi al servizio di imprese di diverse dimensioni, che vanno dalle banche tedesche del settore privato e pubblico a quelle cooperative e internazionali”. Pertanto, qualora a seguito dell’operazione dovesse verificarsi una riduzione dell’offerta di crediti documentari da parte delle società, “i clienti continueranno a poter ricorrere a tali fornitori alternativi”. Su tutti i mercati dei servizi bancari in Germania “sono presenti diversi concorrenti credibili che, a seguito dell’operazione, continueranno a esercitare una pressione concorrenziale sufficiente sulle società interessate”. L’indagine della Commissione ha rilevato che “ciò vale anche per i servizi di prestiti alle imprese rivolti a clienti di tutte le dimensioni, comprese le medie imprese. La concessione di prestiti alle medie imprese (il cosiddetto ‘Mittelstand’ tedesco) è stata al centro dell’indagine della Commissione, data la posizione di entrambe le banche come finanziatori di questo segmento”. La Commissione ha pertanto concluso che “l’operazione proposta non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza su nessuno dei mercati esaminati e ha autorizzato l’operazione senza condizioni”.

Berlino: “La posizione del governo tedesco non è cambiata”

“Non ci sono novità in merito. La nostra posizione di fondo è già stata ampiamente discussa in questa sede”. Così il portavoce del governo tedesco, Sebastian Hille, in conferenza stampa, rispondendo alle domande sul via libera Ue all’acquisizione di Commerzbank da parte di Unicredit. La portavoce del ministero delle Finanze ha poi spiegato che “in linea di principio, non commentiamo mai le decisioni delle autorità di vigilanza”.

Ad Commerzbank Orlopp: “Closing potrebbe avvenire già entro fine anno”

Commerzbank si prepara a una rapida acquisizione del controllo da parte dell’italiana Unicredit, dopo il via libera della Commissione europea. “Al momento sembra che il closing avverrà già quest’anno”, ha dichiarato l’amministratrice delegata di Commerzbank, Bettina Orlopp, intervenendo alla ‘Euro Finance Week’ di Francoforte, come riporta la Dpa. Interpellata sulla possibilità di essere sostituita alla guida della banca, la manager ha risposto: “Per il momento siamo qui e intendiamo portare a termine l’anno in modo molto positivo. Per il resto, vedremo”. Per Orlopp, il via libera di Bruxelles non rappresenta una sorpresa: “Che cosa significa per noi? Per il momento, assolutamente nulla. Siamo al servizio dei nostri clienti. È questo il nostro impegno e non cambierà neanche in futuro”. Nei colloqui in corso con Unicredit, ha spiegato Orlopp, “l’attenzione è fortemente concentrata sul business con le imprese e sulla rete internazionale”. “Parto sempre dal presupposto che tutte le parti abbiano l’obiettivo di massimizzare il valore di questa banca. Questo deve semplicemente essere il principio guida”, ha aggiunto la ceo di Commerzbank.

Cosa prevede l’offerta: Berlino contraria

L’offerta, osteggiata dal governo tedesco e dalla stessa banca di Francoforte, punta a superare la soglia del 30% prevista dalla normativa tedesca in materia di offerta pubblica di acquisto nonché “a favorire, nelle prossime settimane, un confronto costruttivo con Commerzbank e con i suoi principali stakeholder”. Tuttavia UniCredit prevede di raggiungere “una partecipazione in Commerzbank superiore al 30%, senza acquisirne il controllo”. Questo consentirebbe a UniCredit di evitare “di aggiustare costantemente la propria partecipazione per rimanere al di sotto della soglia del 30% in ragione del programma di acquisto di azioni proprie in corso da parte di Commerzbank, nonché di poter successivamente incrementare liberamente la propria partecipazione sul mercato o con altre modalità”. UniCredit “detiene attualmente una partecipazione diretta di circa il 26% in Commerzbank e un’ulteriore posizione di circa il 4% tramite total return swap”.