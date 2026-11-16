Revolut commissariata, criticità sugli obblighi antiriciclaggio

Fari puntati sui rapporti tra la banca digitale e soggetti indagati o condannati per delitti di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori

Finisce in amministrazione giudiziaria Revolut, banca digitale lituana, autorizzata dalla Banca centrale europea, la Bce, che ha una succursale in Italia. Il provvedimento della durata di un anno, emesso dal Tribunale di Milano – Sezione Autonoma Misure di Prevenzione è stato eseguito lunedì mattina dalla Guardia di finanzia, su delega della Procura.

Le indagini su Revolut

Le indagini, sviluppate dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano, sotto il coordinamento della Procura, hanno puntato i fari sui rapporti tra la banca digitale e soggetti indagati o condannati per delitti di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, anche aggravati dal metodo o dall’agevolazione mafiosa, oltre ad altri gravi reati indicati dalla disciplina antimafia.

La misura di oggi arriva da due pregresse attività di controllo condotte dalla Gdf milanese. La prima era una ispezione antiriciclaggio eseguita nei confronti di un Virtual Asset Service Provider (Vasp) appartenente al gruppo bancario, all’esito della quale sono emerse numerose criticità sul corretto assolvimento degli obblighi antiriciclaggio, con la contestazione di oltre un milione di violazioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni, oltre a sistemnatiche contestazioni per omesse segnalazioni di operazioni sospette. La seconda attività riguarda un procedimento penale per frode fiscale, all’interno del quale è emerso un utilizzo strumentale di rapporti di conto accesi presso l’istituto di credito per la commissione di reati tributari.

Procura: “Agevolato occultamento di oltre 76 milioni”

Secondo quanto ricostruito, a causa delle “gravi carenze” del sistema di Anti-Money Laundering (l’antiriciclaggio) del gruppo bancario Revolut, che è stato commissariato, una “vasta platea di soggetti condannati o indagati per gravi delitti e destinatari di misure di prevenzione personali/patrimoniali” avrebbero potuto accedere “al sistema finanziario, agevolando di fatto la commissione dei reati”. Una circostanza che, chiarisce la Procura di Milano in una nota, non aveva un “carattere episodico”, ma era un “modello gestionale stabile, che ha di fatto agevolato la realizzazione di operazioni di trasferimento, occultamento o distrazione di capitali per complessivi 76,5 milioni di euro, che avrebbero potuto essere intercettate attraverso la puntuale applicazione dei presidi antiriciclaggio previsti dalla normativa”.

L’esame di tali flussi di denaro ha reso anche possibile accertare che l’inadeguatezza dei presidi ha avuto “l’effetto concreto di consentire ai soggetti interessati la possibilità di movimentare risorse oggetto di misure cautelari patrimoniali e sottrarle alla tempestiva individuazione per oltre 4.6 milioni di euro“. La reiterazione e l’eterogeneità delle casistiche accertate hanno mostrato l’inidoneità dei presidi concretamente adottati a prevenire l’utilizzo dell’infrastruttura bancaria da parte di soggetti inseriti in circuiti illeciti.

Infatti, per un intermediario bancario digitale di dimensioni internazionali, l’adozione di sistemi automatizzati rende più stringente l’obbligo di assicurare che tali sistemi acquisiscano informazioni rilevanti, generino alert attendibili, consentano verifiche rafforzate e intercettino schemi operativi anomali.

Alla luce del quadro emerso, la Procura di Milano, ritenendo la banca “fortemente permeabile a soggetti riconducibili a contesti mafiosi o condannati per gravi delitti, ha richiesto e ottenuto dal Tribunale di Milano – Sezione Autonoma Misure di Prevenzione l’applicazione della misura dell’Amministrazione Giudiziaria”, in base all’articolo 34 del Codice Antimafia nei confronti dell’istituto di credito. I compiti e i poteri degli amministratori sono esclusivamente concentrati sulle aree nelle quali si sono manifestate le criticità.