Jakala: 47% nuovi contratti energia punta su offerte integrate

Il 47% dei nuovi contratti energia del 2025 è già un bundle integrato che combina più servizi: luce, gas e internet. Le famiglie chiedono un solo interlocutore, un’unica esperienza, una sola bolletta. È la partita al centro di “Winning the Household”, l’evento con cui Jakala – con Genertel come Main Sponsor – ha riunito lo scorso 12 novembre, al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano, i C-level di Energy, Utilities, Telco e Media in un confronto moderato da Andrea Cabrini, Direttore di Class CNBC, e da Davide Lentini, Giornalista e Conduttore TV di Class CNBC.

Obiettivo dei lavori, aperti da Stefano Spoldi, Managing Director TMT & Energy di Jakala, rispondere alla domanda: come si conquistare la fiducia delle famiglie italiane? “Le aziende del comparto si stanno trasformando da fornitori di servizi verticali a dei veri e propri home house solution providers cercando di conquistare la fiducia delle famiglie italiane. Chi vincerà questa competizione? Le aziende che, oltre a vendere più servizi integrati tra loro, sapranno ridurre la complessità proponendo offerte semplici, con una comunicazione chiara e canali di vendita efficaci ed efficienti. È una sfida molto interessante che caratterizzerà il mercato per i prossimi anni, ed è per questo che abbiamo voluto riunire allo stesso tavolo i manager delle principali aziende di settore per capire come la pensano”, ha dichiarato Stefano Spoldi.

La famiglia è una piattaforma

Energia, telefonia, wi-fi e poi fotovoltaico, mobilità elettrica, caldaie, climatizzazione: gli operatori allargano il perimetro oltre il core business e si ritrovano a competere nello stesso salotto. Davanti a loro non c’è più un semplice cliente, ma una piattaforma cognitiva e relazionale: un nucleo che decide, delega e confronta, che si presenta con volti ed esigenze sempre più articolati (anche il concetto di famiglia si è ampliato) e che a tutti chiede la stessa cosa, semplicità. Per le imprese la sfida è conquistarla. Ma come?

I tavoli tematici hanno messo a fuoco le leve che devono lavorare insieme. La prima è il posizionamento: ampliare l’offerta non basta se la promessa non è credibile e coerente con comunicazione e prodotto, tema del tavolo guidato da Lorenzo Sessa, Senior Partner di Jakala, Client Strategy TMT & Energy. La seconda sono i dati, le piattaforme e l’Intelligenza Artificiale: costruire una visione unica del nucleo familiare nel rispetto di consenso e trasparenza, abilitare architetture aperte, portare l’AI dalla sperimentazione ai processi quotidiani. Ne hanno discusso Vittorio di Tomaso, Managing Director Data & AI di Jakala e Andrea Gioia, Partner & CTO di Quantyca.

Le strategie si giocano anche negli organigrammi. Nel panel condotto da Christian Guerrini, HR & Operations Transformation Senior Director di Jakala, si è parlato di come far evolvere competenze, cultura e lavoro quotidiano con l’AI, valorizzando al contempo le persone lungo il percorso. Sul go-to-market, con Stefano Spoldi, il confronto si è concentrato sulle nuove offerte e sull’evoluzione dei canali distributivi, tra nuove opportunità di crescita e la necessità di preservare valore e marginalità nell’era degli agenti AI. Sui touchpoint digitali, con Amedeo Guffanti, Digital Activation Global Director di Jakala, il tema è stato la coerenza dell’esperienza lungo tutto il percorso e il ruolo dell’AI come nuova porta di accesso al cliente. Il punto di vista del settore assicurativo è stato approfondito nell’intervista a Giacomo Trovato, Amministratore Delegato di Genertel, Main Sponsor dell’evento, condotta da Stefano Storti, Managing Director Business Development di Jakala.

A chiudere i lavori, il dialogo tra Davide Lentini e Carlo Alberto Carnevale Maffè, economista e docente della SDA Bocconi School of Management, con tre messaggi ai C-level in sala: contare le famiglie, non i contatori; vendere tempo, non kilowattora né gigabit; progettare per l’agente, con offerte leggibili dalle macchine e un’organizzazione che risponde con una sola voce.