Povertà, Coldiretti: “Oltre 2,5 milioni di italiani chiedono aiuto per mangiare”

Sono oltre 2,5 milioni le persone in Italia che hanno bisogno di aiuto per mangiare, tra cui più di 655mila bambini e ragazzi con meno di 18 anni, mentre crescono le iniziative di solidarietà e di sostegno, grazie a un impegno che vede assieme istituzioni, associazioni e semplici cittadini. È quanto emerge da una analisi Coldiretti su dati 2026 del Programma nazionale ‘Inclusione e lotta alla povertà’, che fotografano la situazione di difficoltà economica in cui versano fasce di popolazione. Tra le persone raggiunte dagli aiuti alimentari ci sono anche 342mila giovani tra i 18 e i 29 anni, 305mila anziani con almeno 65 anni, oltre a 61mila persone con disabilità e 63mila persone senza dimora o in condizioni di esclusione abitativa.

Giornata mondiale dei poveri, riprende ‘Spesa sospesa’

In occasione della Giornata mondiale dei poveri, che ricorre oggi, 15 novembre, istituita nel 2017 da Papa Francesco, Coldiretti annuncia che riprende la Spesa sospesa, promossa da Coldiretti e Campagna Amica in una serie di mercati selezionati, per essere poi estesa ai farmers market di Campagna Amica in tutta Italia per tutto il mese di dicembre. A Roma l’iniziativa si svolge al mercato di San Teodoro, a favore del Circolo di San Pietro. In Abruzzo si può aderire al mercato coperto di via Pepe, a Pescara, dove i prodotti raccolti sono destinati alla Caritas cittadina. In Piemonte sono coinvolti quattro mercati di Torino – piazza Palazzo di Città, piazza Cavour, piazza Vittorio Veneto e corso Marconi – che raccolgono prodotti da destinare alla Caritas Piemonte. In Sicilia, infine, la spesa sospesa è attiva al mercato coperto di via Momigliano 2, a Ragusa, in collaborazione con l’associazione di volontariato cristiano Vo.Cri Onlus e la Caritas diocesana.

L’iniziativa offre la possibilità ai cittadini di acquistare prodotti a favore dei più bisognosi, sul modello dell’usanza campana del ‘caffè sospeso’, quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo. Basta sceglire prodotti a lunga conservazione, come olio extravergine d’oliva, pasta, riso, legumi, passate di pomodoro, farina, salumi e formaggi stagionati, conserve e confetture, e lasciarli nell’apposito punto di raccolta all’interno del mercato. Anche gli agricoltori di Campagna Amica contribuiscono direttamente, donando alcuni dei loro prodotti. Un’operazione che nel corso degli anni ha consentito di dare un piccolo aiuto a oltre 400mila nuclei familiari, con circa 100mila i bambini in condizione di grave privazione, individuate a livello locale assieme alle parrocchie e alle associazioni di solidarietà.

“L’obiettivo è garantire a tutti l’accesso a cibo buono e sano, che rappresenta un fattore importante di prevenzione delle malattie. In tale ottica è importante che all’interno dei bandi indigenti attivati nell’ambito del programma di lotta alla povertà vengano scelti prodotti 100% italiani, con il nostro Paese che resta ai vertici mondiali della sicurezza alimentare e della qualità”, scrive Coldiretti. E ancora: “Un passo importante in tale direzione è stato fatto con il recente bando da 16 milioni di euro per l’acquisto di olio extravergine di oliva di origine nazionale a denominazione di origine destinato alle persone indigenti, grazie soprattutto all’impegno del ministro Francesco Lollobrigida e del direttore di Agea Fabio Vitale. Un intervento che unisce solidarietà sociale e sostegno alla filiera, garantendo anche ai cittadini più fragili un alimento fondamentale e salutare della Dieta Mediterranea”.