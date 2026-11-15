Manovra 2027, verso la modifica del testo per il superbonus. Confindustria: “No a spalma-crediti”

Dopo i tagli alla scuola, su cui il governo ha fatto dietrofront, la polemica tocca i crediti del superbonus distribuiti, o meglio spalmati, su 10 anni. Una misura che ad ora fa parte della Manovra, e che per Confindustria non ci si può proprio permettere. Pur permettendo un risparmio non da poco per lo Stato, soprattutto se si pensa alla coperta corta con cui è stata costruita la legge di Bilancio, gli industriali dicono “no” a uno spalma-crediti e chiedono subito un tavolo di confronto al governo.

Tensioni tra Messina e Meloni

Nelle ultime ore la misura è diventata un po’ la mela della discordia, tanto che ha portato il banchiere più importante d’Italia, l’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo Carlo Messina, a parlare di misure “sudamericane”. La premier Giorgia Meloni non ha certo nascosto il suo disappunto. Alta tensione per quasi due giorni, fino a quando tutto si sarebbe sciolto in una telefonata che è riuscita a chiarire le posizioni dei due (e soprattutto tra i due) – si apprende – in uno scambio sincero.

Carlo Messina (Foto Mauro Scrobogna/LaPresse)

Norma destinata a cambiare

E, se ancora non si può parlare di cielo limpido sicuramente di una schiarita, sì. Insomma un preludio a una scelta che sembra andare in una sola direzione: la norma – già ribattezzata spalma-superbonus – destinata a cambiare. La misura adesso vale 20,5 miliardi in totale: risorse dello Stato per il 2027 scendono invece a poco più di due; con i restanti 18 miliardi ‘spalmati’ nei nove anni successivi.

Orsini: “I crediti del superbonus a 10 anni non possiamo permetterceli”

“I crediti del superbonus a 10 anni non possiamo permetterceli – dice il presidente di Confindustria Emanuele Orsini – la misura è un problema. Si rischia di mettere in ginocchio le imprese che hanno creduto e fatto affidamento sullo Stato. E’ un tema di certezza del diritto”. Orsini – che lancia le Assise generali per il 14 aprile a Bologna – guarda oltre, ed entra nel cuore della Manovra, e immagina “un Piano per il Paese” strutturato su “tre traiettorie” cardine: “Crescita, scuola e sanità. Un percorso che si può fare insieme”.

Il commento di Donzelli e Tajani sulla Manovra 2027

La Manovra si muove quindi verso alcune modifiche che dovrebbero ridisegnare almeno in parte il perimetro fondante del testo: “Continuiamo ad ascoltare tutti – avverte il responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli – questo non vuol dire né che la Manovra sia blindata né che cambiamo idea. Vuol dire che lavoriamo per il bene dell’Italia”. Il vicepremier Antonio Tajani non nasconde l’idea di aver messo in conto “un miglioramento della Manovra in Parlamento”, in particolare su sanità e scuola, e – dice – “vedremo se si potrà fare qualcosa” sulle pensioni.

Cosa dicono Schlein e Conte

“Siamo intanto riusciti a fermarli, grazie alla mobilitazione del mondo della scuola e anche delle opposizioni”, afferma la segretaria del Pd Elly Schlein. E ora – avverte – “aspettiamo di vedere i fatti”. Il leader del M5S Giuseppe Conte affonda, registra la sterzata in corsa del “governo Meloni” sulla scuola che “si rimangia i tagli del personale”, e chiede di “fare molto di più: rimangiarsi il definanziamento alla sanità e soprattutto quei 14 miliardi nei prossimi anni per le armi”.

Meloni estende la flat-tax per i lavoratori autonomi

Dei tanti fronti aperti sul testo della legge di Bilancio, senz’altro Meloni non sembra avere intenzione di modificare la flat-tax per gli autonomi estesa a 100mila euro. Anzi, la rivendica: “Una misura di buon senso per aiutare chi rischia in proprio per creare valore e non si arrende”.