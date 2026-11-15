Manovra 2027, governo verso nuove modifiche al testo. Landini all’attacco: “Rapinano giovani e lavoratori”

Il governo al lavoro per nuove modifiche alla manovra 2027: dopo la marcia indietro sui tagli alla scuola, ora ci si concentra sui crediti del Superbonus spalmati in 10 anni, bocciati ieri anche da Confindustria. Il vicepremier Antonio Tajani ieri lo ha detto chiaramente: “Apporteremo alcuni correttivi per migliorarla in Parlamento: penso alle pensioni, alla sanità, alla scuola, alla previdenza dedicata alle forze dell’ordine e alle forze armate che meritano sempre la nostra attenzione e la nostra riconoscenza”, le parole del ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, chiudendo i lavori degli Stati generali del commercio internazionale, organizzati dal partito azzurro a Verona. Ma sono i crediti del superbonus ad aver acceso appunto l’ultima polemica.

Le critiche alla norma sui crediti del Superbonus

Anche gli industriali dicono ‘no’ a uno spalma-crediti chiedendo un tavolo di confronto al governo. La stessa misura era stata fortemente criticata dall’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo Carlo Messina, il quale era arrivato a parlare di misure ‘sudamericane’, innescando un botta a risposta a distanza con la premier Giorgia Meloni e altri esponenti della maggioranza. Il disgelo tra i due sarebbe arrivato con una telefonata che è riuscita a chiarire le posizioni. Anche per questo si ipotizza che la norma sia destinata a cambiare. “I crediti del superbonus a 10 anni non possiamo permetterceli – ha detto inoltre ieri il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, secondo il quale “si rischia di mettere in ginocchio le imprese che hanno creduto e fatto affidamento sullo Stato”.

Landini: “Governo rapina giovani e lavoratori”

La manovra 2027 pare quindi destinata ad essere cambiata con interventi che dovrebbero ridisegnare almeno in parte il perimetro fondante del testo: “Continuiamo ad ascoltare tutti – ha avvertito il responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli – questo non vuol dire né che la manovra sia blindata né che cambiamo idea. Vuol dire che lavoriamo per il bene dell’Italia”. E mentre le opposizioni continuano ad attaccare il governo proprio sull’ultima legge di Legge di Bilancio della legislatura, il leader della Cgil Maurizio Landini ci va giù duro e in un’intervista a Repubblica parla di “rapina a giovani e lavoratori” da parte dell’esecutivo.

“La vera rapina la stanno facendo loro”, “c’è qualcuno che sta rubando il futuro ai giovani. È proprio questo governo” e “scioperare per il futuro vuol dire cambiare il presente”, ha detto il segretario generale della Cgil al quotidiano, mentre il sindacato si prepara allo sciopero del 20 novembre in 100 città nel giorno in cui studentesse e studenti scendono in piazza in tutta Europa. Alla domanda perché non fosse venerdì a Palazzo Chigi, Landini ha risposto: “L’incontro era fissato la mattina, l’hanno spostato al pomeriggio. Avevo impegni con altre organizzazioni sindacali europee. È andata una delegazione della Cgil. Ma non è un segnale al governo. Dopodiché, incontri di quella natura sono incontri finti. Hai già deciso la manovra, l’hai depositata e il Parlamento la sta già discutendo. Se vuoi fare un confronto, le parti sociali le chiami prima. Così è una presa in giro”.

Per quanto riguarda il dietrofront del governo sui tagli alla scuola, “nemmeno sappiamo se si tratta di un semplice rinvio o di un ritiro. Ma di certo sappiamo che su stipendi e stabilizzazione dei precari non c’è alcuna risposta”, ha aggiunto. Alla destra che gli rinfaccia di voler mettere le mani sui patrimoni, Maurizio Landini presenta poi il conto: “La rapina la stanno facendo loro. E da anni. Dal 2022 al 2026, con il fiscal drag, hanno fatto pagare a dipendenti e pensionati 30 miliardi di tasse che non dovevano pagare. E intanto favoriscono l’evasione fiscale e i condoni. Se introducessero già in manovra la restituzione automatica del drenaggio fiscale, lascerebbero 6 miliardi e mezzo in tasca a chi lavora e a chi è in pensione”.